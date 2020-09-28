أصبحت شاشات التلفاز الذكية (Smart TVs) أكثر من مجرد أداة لعرض محتوى الصورة والصوت فقط، حيث تتيح لك أيضا الوصول إلى جميع الميزات الذكية التي تتوقعها عندما يتعلق الأمر بالترفيه المنزلي، مثل: الوصول إلى التطبيقات المحملة سابقًا، ودعم المساعدات الصوتية الافتراضية، وغيرها من الميزات الذكية الأخرى.

لذا سواء كنت تريد شراء شاشة تلفاز ذكية، أو ترغب في ترقية تلك الموجودة في غرفة المعيشة فهناك أكثر من طراز يناسب احتياجاتك، وسنقوم بتفصيل ميزاتها ومواصفاتها الفنية في هذا المقال لمساعدتك في اختيار المناسب لك.

فيما يلي سنتعرف على 4 من أبرز شاشات التلفاز الذكية المناسبة للشراء في 2020:

1- سلسلة شاشات التلفاز TU8000 من سامسونج:

تعتبر سلسلة شاشات التلفاز الذكية TU8000 من شركة سامسونج من أفضل الشاشات الذكية المناسبة للميزانية، حيث تأتي بأحجام مختلفة تبدأ من 43 بوصة وتصل إلى 85 بوصة، وتعمل بمعالج Crystal 4K محدث يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين إعدادات الصورة والصوت تلقائيًا للحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.

يحتوي جهاز التحكم عن بُعد الذي يدعم الصوت على تطبيقي Bixby و Alexa مدمجين سابقًا، كما أنه يعمل مع مساعد جوجل الصوتي، ويمنحك نظام التشغيل Tizen الجديد تطبيقات محملة سابقًا، مثل: +Disney و Netflix بالإضافة إلى تطبيق Samsung TV Plus الذي يتيح لك الوصول إلى عشرات القنوات الإخبارية والرياضية والترفيهية بدون اشتراك.

كما يمكنك استخدام تطبيق AirPlay2 أو Miracast لبث المحتوى من هاتفك الذكي مباشرة في الشاشة، بالإضافة إلى ميزة V-Chip المدمجة التي تتيح لك إعداد أدوات الرقابة الأبوية لمنع الأطفال من مشاهدة العروض التلفازية والأفلام غير الملائمة.

2- شاشة TCL 43S425:

قد يكون الالتزام بالميزانية أمرًا صعبًا عند الرغبة في شراء شاشة تلفاز ذكية جديدة، لكن شاشة التلفاز TCL 43S425 تجعل الأمر أسهل قليلًا، حيث إنه بمبلغ 250 دولارًا فقط يمكنك الحصول على شاشة رائعة تدعم دقة 4K مع منصة Roku لمنحك وصولاً فوريًا إلى تطبيقات البث المفضلة لديك.

ويحول تطبيق Roku هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد يدعم الصوت لتسهيل التصفح والبحث، أو يمكنك توصيل الشاشة بمكبر الصوت الذكي Amazon Echo أو Google Home للتحكم الصوتي الموسع ودمج التلفاز الجديد في شبكة المنزلي الذكي.

وتتميز هذه الشاشة بثلاثة منافذ من نوع HDMIبالإضافة إلى منفذ USB، ومكبرات صوت مزدوجة تدعم تقنية Dolby Digital Plus لبث الصوت في الغرفة دون الحاجة إلى أي أجهزة صوت إضافية.

3- شاشة TCL 40S325:

تعد شاشات التلفاز ذات الأحجام الصغيرة مثالية للمساحات المحدودة، مثل: غرف النوم وغرف المعيشة الأصغر، ويستخدم طراز TCL 40S325 منصة Roku لمنحك الوصول إلى جميع تطبيقات البث المفضلة لديك مثل: YouTube و Hulu و Pandora.

كما يمكنك إعداد أجهزتك المحمولة باستخدام تطبيق Roku أو توصيل جهاز التلفاز الخاص بك بمساعد جوجل الذكي أو مكبر صوت ذكي يدعم Alexa للتحكم الصوتي، وتأتي هذه الشاشة بثلاثة منافذ HDMI ومنفذ USB لتوصيل أجهزة التخزين الخارجية.

4- شاشة Hisense H8G:

تُعتبر شاشة Hisense H8G من أبرز الشاشات الذكية ذات الأسعار المعقولة المناسبة للأشخاص الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية، حيث تمنح شاشة ULED دقة 4K مميزة، مع دعم تقنية Dolby Vision HDR للحصول على صور أكثر واقعية.

وتأتي الشاشة بإطار فائق النحافة لتجربة ألعاب مميزة، وتعمل مكبرات الصوت المزدوجة بتقنية Dolby Atmos لإنتاج صوت محيطي افتراضي بدون مكبرات صوت إضافية، وتعمل بمعالج Hi-View الجديد كليًا.

كما يتميز نظام التشغيل Android TV بوضع مخصص للألعاب يكتشف تلقائيًا وحدة التحكم الخاصة بك عند تشغيلها لتحسين معدلات التحديث وتقليل زمن الانتقال من أجل تقديم أفضل تجربة عند ممارسة الألعاب.





