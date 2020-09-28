4 أسباب لتعيين جوجل كروم متصفحك الافتراضي في نظام iOS 14

يتيح نظام iOS 14 الآن تغيير متصفحك الافتراضي – المتصفح الذي يفتح الروابط تلقائيًا – إلى متصفح جوجل كروم على هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

إذا كنت تستخدم متصفح جوجل كروم بالفعل على جهازك الحاسب، فإن متصفح جوجل كروم في نظام iOS 14 يقدم التجربة نفسها، وفيما يلي 4 أسباب تدفعك لتعيين جوجل كروم متصفحك الافتراضي في نظام iOS 14.

جوجل كروم على جميع أجهزتك:

عند تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، يمكنك مزامنة متصفح كروم عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الحاسب بحيث تتوفر كلمات المرور وتفاصيل الدفع ومعلومات الملء التلقائي والإشارات المرجعية تلقائيًا على جميع هذه الأجهزة، ولا داعي لإخراج بطاقة إئتمانك أو كتابة عنوانك إذا كنت بحاجة إلى شراء شيء ما أثناء التنقل.

يجعل كروم أيضًا التبديل بين الأجهزة أمرًا سهلاً، حيث يمكنك من شريط البحث في المتصفح في سطح المكتب أو قائمة المشاركة في المتصفح لنظام التشغيل iOS 14 إرسال علامة تبويب إلى جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه بنقرة واحدة. كما يمكنك بسهولة سحب علامات التبويب وفتحها على هاتفك للتحقق من قائمة المكونات أثناء التسوق على سبيل المثال لا الحصر.

التنظيم والإنتاجية:

تمنحك شبكة علامات التبويب في جوجل كروم في نظام التشغيل iOS 14 طريقة سهلة لعرض علامات التبويب وتنظيمها، حيث يمكنك حفظ علامة تبويب في قائمة القراءة لقراءتها لاحقًا حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت. وإذا كنت ترغب في مشاركة إحدى علامات التبويب مع صديق بسرعة، فيمكنك فعل ذلك عن طريق إنشاء رمز الاستجابة السريعة، كما أضافت شركة جوجل أيضًا مدير التنزيل – إحدى المزايا الأكثر طلبًا – بحيث يكون لديك مجلد تنزيل للعثور على الملفات التي حفظتها من متصفح كروم.

الأمان أثناء التصفح:

يحافظ متصفح جوجل كروم على أمان معلوماتك، لذلك ليس عليك أن تكون خبيرًا لتشعر بالأمان على الويب، حيث يُنشئ مدير كلمات المرور المدمج كلمات مرور فريدة ويخزنها بشكل آمن ويساعدك على تحديد كلمات المرور المخترقة وإصلاحها.

وللحصول على طبقة حماية إضافية ستتمكن قريبًا من استخدام بصمة إصبعك لتأكيد هويتك عند ملء كلمات المرور في كروم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمدير كلمات المرور الآن الملء التلقائي لتفاصيل تسجيل الدخول إلى متصفح جوجل كروم المحفوظة في تطبيقات أو متصفحات أخرى، ويتضمن متصفح كروم في نظام iOS 14 الآن التصفح الآمن من جوجل، والذي ينبهك قبل أن تفتح موقعًا يحتمل أن يكون خطيرًا.

مزايا جديدة:

تم تصميم متصفح كروم مع جوهر بحث جوجل، مما يعني أنك تحصل على إجابات بسرعة من خلال نتائج البحث المخصصة والإجابات الفورية التي تظهر أثناء الكتابة، حيث تم دمج (Google Translate) أيضًا في كروم حتى تتمكن من ترجمة المواقع تلقائيًا بأكثر من 100 لغة بنقرة واحدة. ويقدم لك قسم (مقالات من أجلك) مقالات وقصصًا ومدونات من جميع أنحاء الويب مصممة وفقًا لاهتماماتك.





