مستخدمو ساعة آبل يعانون بسبب watchOS 7

يشكو مستخدمو ساعة آبل من الجيل الثالث (Apple Watch Series 3) من مجموعة متنوعة من المشكلات بعد التحديث إلى نظام التشغيل (watchOS 7)، مثل عمليات إعادة إقلاع عشوائية.

ووصل هذا النظام إلى الجمهور في الأسبوع الماضي، وجلب معه ميزات جديدة لوجه الساعة ودعم تتبع النوم والمزيد إلى نماذج ساعة آبل من الجيل الثالث.

ومع ذلك، فقد أبلغ بعض مستخدمي (Apple Watch Series 3) عن مشكلات حدثت منذ تثبيت (watchOS 7)، من ضمنها ضعف الأداء.

وهناك سلسلة رسائل خاصة بمالكي (Apple Watch Series 3) في منتديات دعم آبل تعبر عن إحباطهم من أداء الساعة منذ تثبيت (watchOS 7).

ويبدو أن إحدى الشكاوى الأكثر شيوعًا هي أن (Apple Watch Series 3) تعيد تشغيل نفسها بشكل عشوائي عدة مرات في اليوم.

وقال أحدث المستخدمين: تنفذ الساعة العديد من عمليات إعادة التشغيل يوميًا منذ التحديث، وتطلب مني رمز المرور وتُظهر إحصائيات فارغة عن النشاط، وأضاف “لم أواجه مشكلة كهذه من قبل على (watchOS 6) أو ما قبله، ويجب أن يكون هناك تحديث تكميلي من آبل لمعالجة هذا الأمر”.

ويشير العديد من مستخدمي (Apple Watch Series 3) إلى (watchOS 7) باعتباره أسوأ تحديث لنظام التشغيل (watchOS) أصدرته آبل حتى الآن.

وهناك شيئان يجعلان هذه الشكاوى أكثر بروزًا:

لا توجد طريقة للرجوع إلى إصدار أقدم من تحديث (watchOS 7)، مما يعني أنه لا يمكن لمالكي (Apple Watch Series 3) الرجوع إلى الإصدار السابق (watchOS 6)، وأصدرت شركة آبل (watchOS 7.0.1) كتحديث لإصلاح الأخطاء، لكن المستخدمين أبلغوا أنه لم يحل مشاكلهم.

لا تزال آبل تبيع (Apple Watch Series 3) كجزء من تشكيلة (Apple Watch)، وذلك بالرغم من أنه يبدو أن الساعة القديمة تكافح لمواكبة الميزات الجديدة للنظام الحالي، وقد يكون لهذا أيضًا آثار على توفر تحديثات البرامج المستقبلية، مثل (watchOS 8)، لساعة (Apple Watch Series 3).

وليس من الواضح في هذه المرحلة مدى انتشار هذه المشكلات، وبالنظر إلى الحجم الهائل للشكاوى، فمن المحتمل أن تكون المشكلات قد وصلت إلى شركة آبل.





