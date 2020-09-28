مايكروسوفت تدخل في سباق 5G مع خدمة سحابية لمشغلي الاتصالات

كشفت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين النقاب عن منصة سحابية جديدة تهدف إلى تمكين مشغلي الاتصالات من بناء شبكات الجيل الخامس 5G على نحو أسرع، وخفض التكاليف، وبيع خدمات مخصصة لعملاء الأعمال.

وبعد حظر شركة هواوي الصينية من شبكة الاتصالات الخاصة بها، دفعت الحكومة الأمريكية الشركات الأمريكية الكبرى، مثل: مايكروسوفت للمشاركة بدرجة أكبر في شبكات الجيل الخامس، وهي تقنية تعد بتمكين كل شيء من السيارات الذاتية القيادة إلى الجراحة عن بعد والمزيد من التصنيع الآلي.

وقالت مايكروسوفت: إن المنصة الجديدة ستكون على Azure – الخدمة الرائدة من مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية – وتقول الشركة: إنها ستخفض تكاليف البنية التحتية، وتعطي المرونة لإضافة الخدمات عند الطلب واستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات.

وقال يوسف الخالدي – نائب رئيس شركة Azure Networking لوكالة رويترز: إن الشركة قد تخفض التكاليف بنسبة 30 في المئة إلى 40 في المئة في بعض الحالات.

ودخلت الشركة المطورة لأنظمة ويندوز، وبرامج أوفيس، في ساحة شبكات الجيل الخامس بعد استحواذها على شركات الشبكات السحابية Affirmed Networks و Metaswitch في وقت سابق من العام الحالي.

وقال الخالدي: “لقد حصلنا على الحمض النووي لمجال الاتصالات من خلال عمليات الاستحواذ هذه، وانتقلنا من عدد صغير من المهندسين في هذا المجال إلى مئات المهندسين حرفياً”. وأضاف: “من ناحية أخرى، فإن الأجزاء التأسيسية، ومن ذلك: حوسبة الحافة، الخاصة بنا في طور الإعداد لسنوات عديدة”.

ودخلت الشركة بالفعل في شراكة مع شركات تتراوح من مشغلي الاتصالات، مثل: Verizon و AT&T إلى شركات معدات الشبكات، مثل: سامسونج، و Mavenir؛ إما لاستخدام أو بيع النظام الأساسي الجديد للعملاء.

وقال (نيكولاس ماكواير) – المحلل في شركة CCS Insight: إن خطوة مايكروسوفت ستزيد المنافسة مع بائعي خدمات الجيل الخامس الحاليين، مثل: نوكيا، وإريكسون.





