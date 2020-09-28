صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في BaseTemplates لإنشاء العروض التقديمية مع خصم 76%

اشترك مدى الحياة في منصة (BaseTemplates) لإنشاء عروض تقديمية احترافية BaseTemplates: Pitch Deck & Presentation Templates Bundle.

تُعتبر (العروض التقديمية) Presentations وسيلة مهمة جدًا في مجال الأعمال التجارية، حيث تساعدك على تقديم أفكارك بطريقة مميزة وأنيقة. سواء كنت تقوم باستعراض الأرباح السنوية أمام رؤسائك، أو تحاول إقناع مستثمر بتمويل مشروعك الناشئ، أو تحاول إقناع فريقك بفكرة جيدة، فالعرض التقديمي المتكامل سيكون هو مفتاح نجاحك.

يمكنك الاعتماد على برنامج باوربوينت لإنشاء العرض التقديمي، ولكن المشكلة الوحيدة هي أن إنشاء شرائح مميزة للعرض التقديمي من نقطة الصفر في باوربوينت يتطلب جهدًا كبيرًا، كما أنه يستهلك الكثير من الوقت.

إذا كان عملك يتطلب إنشاء الكثير من العروض التقديمية، و Pitch Decks فيمكنك الاستفادة من الاشتراك مدى الحياة في منصة (BaseTemplates) التي تتيح لك الوصول إلى قوالب جاهزة مصممة بشكل احترافي يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.

تسهل عليك منصة (BaseTemplates) إنشاء مجموعات عروض تقديمية أو Pitch Decks مذهلة من خلال اختيار إعدادات سابقة، أو إنشاء مجموعات تصاميم خاصة بك.

يتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى أكثر من 100 شريحة مصممة باحترافية، وأكثر من 300 مكون مصمم سابقًا لجعل كل شريحة مميزة.

كما جميع القوالب والشرائح الموجودة في منصة (BaseTemplates) سهلة التعديل ومتوافقة مع برامج العروض، مثل: Microsoft PowerPoint، و Apple Keynote، و Google Slides.

تتيح لك منصة (BaseTemplates) تخصيص عرضك التقديمي بألوان وأنماط عديدة لإرضاء جمهورك.

تدعم الشرائح الوضع الداكن (Dark Mode) مما يتيح لك ضبط عرضك التقديمي وفقًا لإضاءة المكان باستخدام الوضع الذي يناسب المشهد بشكل أفضل.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

خيارات الوصول: الحاسوب.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 128 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 76%.

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