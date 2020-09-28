شحنات فيديكس تصل عبر طائرات شحن مستقلة

قد تصل شحنات فيديكس قريبًا عبر طائرات شحن مستقلة، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، فريد سميث (Fred Smith)، خلال اجتماع المساهمين السنوي الأسبوع الماضي: إن فيديكس تتعاون مع (Reliable Robotics) لدمج الطائرات المستقلة التابعة للشركة في أسطول التسليم.

وأكملت (Reliable Robotics)، وهي شركة ناشئة في مجال الطيران يديرها مهندسون سابقون في تيسلا وسبيس إكس، رحلات تجريبية لطرازين من الطائرات المستقلة الشهر الماضي، وفقًا لبيان صحفي للشركة.

وبحسب وثائق إدارة الطيران الفيدرالية، فإن فيديكس تمتلك الآن الطراز الأكبر حجمًا المسمى (Cessna 208 Caravan) أو (C208)، وهي طائرة ذات محرك واحد يمكنها حمل ما يصل إلى 14 راكبًا.

وقال سميث: تتعامل هذه المبادرة مع طائرة توربينية أصغر حجمًا هي (C208) ذات المحرك الواحد، ونتطلع إلى وضعها في مناطق نائية وغير مأهولة كجزء من شبكتنا.

وتُعد المناطق الريفية بمثابة أرض اختبار محتملة للطائرات بدون طيار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من الأسهل التغلب على العقبات التنظيمية عندما يكون هناك بنية تحتية أقل وعدد أقل من الناس.

ومع ذلك، لم تقم فيديكس بالتخلص تدريجيًا حتى الآن من أسطول طائرات التسليم الحالي، وأخبر سميث المساهمين أن الشركة ليس لديها خطط لاستبدال أسطولها الحالي من الطائرات ببدائل مستقلة.

وأضاف أنه لا داعي لقلق أطقم طائرات الشركة بشأن أن تصبح وظائفهم آلية في المستقبل المنظور.

وتُعد هذه الشراكة جزءًا من جهود فيديكس لخفض تكاليف التسليم من خلال أتمتة سلسلة التوريد الخاصة بها جزئيًا.

وأعلنت شركة (Wing Aviation) للتوصيل الجوي في 19 سبتمبر أنها تتعاون مع (FedEx Express) لإطلاق برنامج تجريبي لتسليم الشحنات عبر الطائرات بدون طيار في فرجينيا.

وكشفت فيديكس أيضًا عن أسطولها الداخلي من روبوتات التوصيل المستقلة العام الماضي لمساعدة تجار التجزئة في عمليات التسليم في اليوم نفسه.

وتتسابق فيديكس مع العديد من الشركات للحصول على موطئ قدم في سوق التوصيل الآلي، حيث تلقت كل من جوجل و (UPS) الموافقة الفيدرالية لخدمات توصيل الطائرات بدون طيار، كما حصل برنامج أمازون في شهر أغسطس على الموافقة.

وقالت شركة (Reliable Robotics): إنها تعمل الآن مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على جلب هذه التكنولوجيا بشكل تدريجي إلى السوق، مما يعني أنها في طريقها للحصول على الموافقة الفيدرالية.





