سامسونج تعلن رسميًا عن حاسوبها الشديد المتانة Galaxy Tab Active3

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن حاسوبها اللوحي الجديد (جالاكسي تاب أكتيف3) Galaxy Tab Active3 الذي ينتمي إلى فئة الأجهزة الشديدة المتانة.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في منشور على مدونتها: “كشفت

شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم عن جهاز Galaxy Tab Active3 الجديد، وهو جهاز لوحي متين يعتمد على تصميم Tab Active2 الشهير لتلبية صرامة القوى العاملة المتنقلة اليوم بتصميم أنيق وصغير لتسهيل النقل”. وأضافت الشركة: “لقد صُمم Galaxy Tab Active3 ليواكب عمل الشركات اليوم مع زيادة التركيز على تحسين إنتاجية الموظفين وسلامتهم”.

ويقدم Galaxy Tab Active3 شاشة من نوع PLS TFT LCD بقياس 8 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل، كما يقدم معالجًا ثماني النوى من نوع Samsung Exynos 9810 وبتردد 2.7 جيجاهرتز.

ويقدم الحاسوب اللوحي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

وعلى ظهر الحاسوب – الذي يزن نحو 428 جرامًا ويأتي بسماكة 9.9 ملم – هناك كاميرتان دقة الأولى منهما 13 ميجابكسل، ودقة الأخرى 5 ميجابكسل.

ويحتوي Galaxy Tab Active3 بطارية بسعة 5,050 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 10 مع وعد من سامسونج بدعم ما يصل إلى ثلاثة أجيال من تحديثات نظام أندرويد.

ولأنه من الحواسيب اللوحية الشديدة المتانة، فإن الحاسوب يدعم العديد من معايير المتانة، مثل: معيار مقاومة الماء والغبار IP68، ومعيار المقاومة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H. ويتحمل الحاسوب السقوط من ارتفاع 1.5 متر.

ويأتي الحاسوب مع القلم الإلكتروني S Pen الذي يدعم هو أيضًا مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، كما أنه يأتي مع غطاء حماية مقاوم للصدمات.

ويأتي Galaxy Tab Active3 بطرازين، الأول يدعم شبكات (واي فاي) Wi-Fi، بالإضافة إلى طراز يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

وعلى غرار حاسوب Galaxy Tab Active Pro من العام الماضي، يحتوي Galaxy Tab Active 3 على عدد من التحسينات لتسهيل استخدامه مع القفازات، مثل جعل أزرار التنقل مادية وليست حساسة للمس، وتقول شركة سامسونج: إن هناك خيارًا في الإعدادات لجعل الجهاز اللوحي قابلًا للاستخدام أثناء ارتداء “قفازات العمل الرقيقة”.

ولم يشر إعلان سامسونج إلى أي معلومات عن سعر الحاسوب اللوحي الجديد، لكنها قالت: إنه موجه لأوروبا وآسيا، وسيصدر في “أسواق محددة” اعتبارًا من اليوم.

وللمقارنة، باعت سامسونج طراز Wi-Fi من جهاز Tab Active 2 مقابل 420 دولارًا، وطراز LTE بسعر 520 دولارًا أمريكيًا عندما طُرح للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة في عام 2018.





