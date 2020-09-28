حيل في محرك بحث جوجل لا تعرفها من قبل

يعتبر محرك بحث جوجل الأكثر استخدامًا والأكثر موثوقية، وتعمل شركة جوجل بشكل مستمر على تحسين محركها من خلال إضافة تحسينات ومزايا جديدة إليه بشكل مستمر، لذلك سنقدم لك بعض الحيل الجديدة عليك التي ربما لم تسمع بها من قبل.

Blink HTML:

كما يوحي الاسم، يؤدي كتابة علامة (Blink HTML) في خانة البحث في محرك بحث جوجل – والتي أصبحت الآن قديمة – إلى وميض المحتوى الموجود داخل العلامة.

Breathing Exercise:

نحتاج جميعًا إلى لحظة لالتقاط أنفاسنا أحيانًا، لذلك إذا بحثت عن تمرين التنفس في محرك بحث جوجل (Breathing Exercise) فسيظهر تمرين مدته دقيقة واحدة في أعلى نتائج البحث، حيث يمكنك النقر فوق الزر (تشغيل) لبدء التمرين.

Cha-Cha Slide:

إن Cha-Cha Slide من DJ Casper هي أغنية مشهورة ويمكنك تعلم الرقص عليها في محرك بحث جوجل، فما عليك سوى كتابة (Cha-Cha Slide) في خانة البحث حيث ستظهر لك الأغنية ثم يمكنك النقر على رمز الميكروفون وكل الأزرار التي تظهر بعد ذلك لتعلم الرقصة.

Do a Barrel Roll:

إن لفة البرميل هي مناورة جوية تدور خلالها الطائرة على كل من المحاور الطولية والجانبية، وللقيام بلفة البرميل في متصفح جوجل كروم في محرك بحث جوجل فقط قم بكتابة (Do a Barrel Roll) في خانة البحث واختيار كم لفة تريد من خلال الخيارات المتاحة.

Fidget Spinner:

يمكنك لعب لعبة سبينر في محرك البحث وكل ما عليك فعله هو كتابة (Fidget Spinner) في خانة بحث جوجل وعش التجربة.

Flip a Coin:

إذا كنت تلعب مع أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك ولا تعرفون من يبدأ باللعب فيمكنك اللجوء إلى محرك بحث جوجل وكتابة (Flip a Coin) في خانة البحث للعب لعبة الطرة والنقش لمعرفة من يبدأ اللعب.

Fun Facts:

ما هو أفضل مكان للبحث عن حقائق عشوائية أكثر من الإنترنت؟ فإذا كتبت (Fun Facts) في بحث جوجل، فستظهر حقيقة عشوائية في اللوحة العليا للنتائج. ويمكنك متابعة التعرف على الحقائق من خلال النقر فوق (طرح سؤال آخر).

شعار جوجل:

ما عليك سوى كتابة (Google Logo History) في شريط البحث وسيظهر عرض شرائح لجميع شعارات جوجل المختلفة.





