جوجل: 3% من التطبيقات المدفوعة غير متوافقة مع ضريبة متجر بلاي

سعت شركة جوجل اليوم الاثنين إلى دحض الانتقادات القائلة بأنها تفرض ضريبة بنسبة 30 في المئة على مبيعات التطبيقات المدفوعة بصورة تعسفية، قائلةً: إن ما يزيد قليلًا عن 3 في المئة من التطبيقات المدفوعة التي لا تمتثل للقواعد يجب أن تتبع القواعد في غضون عام.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب دعاوى قضائية رفعتها الشهر الماضي شركة Epic Games المتخصصة في صناعة ألعاب الفيديو وصاحبة لعبة (فورتنايت) Fornite الشهير وتتهم فيها جوجل وآبل بسلوك غير تنافسي من خلال المطالبة باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما في التطبيقات، حتى تتمكنا من جمع جزء من المبيعات.

وتُعد متاجر التطبيقات من الأعمال التجارية السريعة النمو لشركتي جوجل وآبل، اللتين أصبحت أعمالهما الرئيسية، مثل: الإعلانات بالنسبة لجوجل، ومبيعات آيفون بالنسبة لآبل، تعاني من بعض الركود.

وقالت جوجل: إن أقل من 3 في المئة من المطورين الذين لديهم تطبيقات على متجر (بلاي) Play الخاص بها باعوا سلعًا رقمية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وما يقرب من 97 في المئة يلتزمون بسياسة نظام الدفع الخاصة بها.

ووفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية، فإن جوجل تعتزم إصدار إرشادات محدثة لمطوري تطبيقات، حيث تطلب في هذه الإرشادات المنقَّحة من معظم التطبيقات استخدام خدمة الفوترة من جوجل لتنزيلات المحتوى داخل التطبيق وترقيات الألعاب والاشتراكات.

وحتى مع وجود هذا المطلب منذ سنوات، فإن بعض المطورين الرئيسيين، ومن ضمنهم: نيتفليكس وسبوتيفاي و Epic Games، قد تحايلوا على القاعدة وتجاوزوا جوجل.

وتطالب تطبيقات نيتفليكس، وسبوتيفاي المستهلكين بالدفع باستخدام بطاقة ائتمان، بدلاً من حساب متجر تطبيقات Google Play، لتجاوز رسوم عملاقة البحث.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان: يسمح أندرويد – بوصفه منصة مفتوحة – بمتاجر تطبيقات متعددة، وتأتي معظم أجهزة أندرويد مع ما لا يقل عن متجرين، ويمكن للمستخدمين تثبيت متاجر تطبيقات أخرى.

وأطلقت سبوتيفاي والعديد من المطورين الآخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع تحالفًا للضغط من أجل سياسات متجر تطبيقات أكثر عدلاً.





