أوبو تعلن عن Oppo A33 بسعر لا يتعدى 155 دولارًا

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الذكي (أوبو أي33) Oppo A33 الذي يأتي بعد هاتف (أوبو أي53) Oppo A53 الذي أطلقت الشركة في الهند الشهر الماضي.

ويتشابه هاتفا Oppo A53 و Oppo A33 في العديد من المواصفات، مثل المعالج الذي يأتي من نوع (سنابدراجون 460) Snapdragon 460 من شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى الشاشة التي تأتي من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل، ومعدل تحديث قدره 90 هرتز.

وتأتي الشاشة مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، مقارنةً بكاميرا هاتف Oppo A53 الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويقدم Oppo A33 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة لتصوير العمق 2 ميجابكسل، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي Oppo A33 بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف Oppo A33 في إندونيسيا باللونين الأخضر، والأسود خلال المدة بين 29 أيلول/ سبتمبر الجاري و1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بسعر يعادل 155 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن الإعلان عن هاتف أوبو الجديد يأتي بعد أسبوع تمامًا من الإعلان عن هاتف جديد آخر في سلسلة (رينو4) Reno4، وهو الهاتف (رينو4 إس إي) Reno4 SE الذي يُعدّ أرخص هواتف السلسلة سعرًا، مع أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج Dimensity 720.

وعلى غرار هواتف السلسلة الأخرى، يمتاز هاتف Reno4 SE بأنه خفيف الوزن ونحيف، إذ لا تتجاوز سماكته 7.9 ملم. وهو يقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.43 بوصات وبدقة 2400×1800 بكسل، وهي تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

وتمتاز شاشة الهاتف بمستوى سطوع عالٍ قدره 600 شمعة، وهناك حساس للبصمة تحتها، وهي تحتوي أيضًا ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.





