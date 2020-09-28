أمازون تعلن رسميًا عن موعد حدث التسوق المرتقب Prime Day

قالت شركة أمازون اليوم الاثنين: إنها ستنظم حدث التسوق السنوي (برايم داي) Prime Day الخاص بها في 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل حيث تهدف عملاقة التجارة الإلكترونية إلى بداية مبكرة لموسم العطلات.

وكانت الشركة قد أجلت في وقت سابق من العام الحالي حدث التسوق الشهير الذي يمتد ليومين، والذي بدأ في عام 2015 لزيادة المبيعات خلال فترة هدوء التسوق في الصيف، بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت أمازون: إنها ستستثمر 100 مليون دولار إضافية في البرامج الترويجية الخاصة بحدث Prime Day وبالعطلات.

وتعمل الشركة التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرًا لها على فورة في التوسع على خلفية الارتفاع الهائل في أعمالها، وذلك بفضل زيادة الطلبات عبر الإنترنت خلال عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا، مما ساعدها على تحقيق أكبر ربح ربع سنوي لها منذ 26 عامًا في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ولا تكشف الشركة عادةً عن عائدات الحدث، لكنها قالت: إن التجار ساهموا في مبيعات بقيمة 2 مليار دولار خلال Prime Day في عام 2019، والذي امتد لمدة 48 ساعة في 18 دولة.

وأعلنت شركة أمازون يوم الخميس الماضي خلال حدث خاص عن عدد من المنتجات والخدمات، وكان أبرزها الجيل الرابع من مكبر الصوت الذكي التابع لها (إيكو) Echo الذي يُنشَّط صوتيًا للاستفادة من قدرات المساعد الرقمي (أليكسا) Alexa.

كما أعلنت الشركة خلال الحدث أيضًا عن شاشتها الذكية (إيكو شو 10) Echo Show 10 الذي يمتاز بقدرته على متابعة المستخدم حيثما تحرك.

ويمكن لجهاز Echo Show 10 فعل ذلك بفضل الكاميرا المدمجة فيه التي تمتاز بقدرتها على التعرف على الأشخاص، ثم تدور الشاشة على محور القاعدة.

وأعلنت شركة أمازون يوم الخميس أيضًا عن إطلاق (لونا) Luna، وهي خدمة بث الألعاب السحابية التابعة لها لأجهزة (فاير تي في) Fire TV، وأجهزة سطح المكتب، والمنصات المحمولة.

وتشبه الخدمة الجديدة من عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية خدمة (إستاديا) Stadia من جوجل، وستسمح للمستخدمين بلعب الألعاب التي تُبثّ عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها.





