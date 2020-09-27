Xpeng تعرض مركبة طيران كهربائية جديدة

تستثمر الشركة الصينية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية (Xpeng) المدعومة من مجموعة علي بابا (Alibaba) الأموال في تكنولوجيا السيارات الطائرة كجزء من إستراتيجية الشركة الطويلة المدى.

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية يوم أمس السبت في معرض بكين للسيارات عن أول مركبة في سلسلة من المركبات الطائرة الكهربائية التي قالت الشركة الناشئة إنها تطورها.

ومع ثمانية مراوح وإطار يشبه الكبسولة، تشبه المركبة المسماة (Kiwigogo) طائرة بدون طيار تحمل بشرًا أكثر من كونها سيارة طائرة.

وطورت (Xpeng Heitech)، وهي وحدة تكنولوجية مملوكة بالأغلبية لشركة (Xpeng) والرئيس التنفيذي هي شياو بنغ (He Xiaopeng)، النموذج الأولي.

وقالت (Xpeng) في بيان لها: إن (Xpeng Heitech) جزء من البحث والتطوير الطويل المدى للشركة، وإن النشاط التجاري الأساسي وإستراتيجية التطوير لم تتغير.

وأوضحت أن (Xpeng Heitech) حصلت على 15 براءة اختراع بشأن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها على مدى سبع سنوات.

وتتوقع الشركة الاستفادة من البحث في مجالات، مثل تقنيات الدقة وتقنيات رسم الخرائط.

ويمكن للمركبة الطائرة استيعاب ما يصل إلى راكبين، وهي مصممة لارتفاعات منخفضة من 5 أمتار إلى 25 مترًا، وذلك وفقًا للشركة.

وما يزال المشروع في مرحلة المفهوم، وقالت الشركة: إنها ستقيم آفاق المساحة قبل الشروع في أي استثمار كبير.

وقال بريان جو (Brian Gu)، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس (Xpeng)، لشبكة (CNBC) في مقابلة على هامش معرض بكين للسيارات يوم أمس السبت: هذا استكشاف بعيد المدى للبحث والتطوير بالنسبة لنا للتفكير في التنقل في سياق أكبر.

وأضاف “لن تتمتع السيارات الكهربائية فقط بميزات القيادة الذاتية للتنقل الذكي في المستقبل، بل أيضًا الأجهزة الأخرى التي يمكنها تأسيس نظام بيئي متعدد الأبعاد مع التقنيات الأخرى، ولهذا السبب نستثمر في هذا المجال ونقوم ببعض الاستكشافات”.

وكانت اللوائح التنظيمية عقبة رئيسية أمام تطوير الطائرات بدون طيار والسيارات الذاتية القيادة.

وتعتبر (Xpeng)، وهي شركة ناشئة برأس مال استثماري بقيمة 1.7 مليار دولار، وجمعت 1.5 مليار دولار أخرى في طرحها العام الأولي في شهر أغسطس، منافسًا ناشئًا لشركة تيسلا في سوق السيارات الكهربائية.

وتعمل شركات صناعة السيارات الأخرى، مثل تويوتا وجيلي، مالكة فولفو، على تقنية مماثلة، في حين أن جنرال موتورز تدرس سوق سيارات الأجرة الجوية.





