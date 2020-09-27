Polestar Precept .. سيارة كهربائية بنظام أندرويد

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (Polestar) عن دخول سيارة سيدان المسماة (Polestar Precept) مرحلة الإنتاج.

وكانت الشركة قد كشفت في شهر فبراير عن مفهوم هذه السياة، التي تميزت بتصميم عصري إلى جانب مقصورة داخلية مليئة بالمواد المستدامة.



وكما هو الحال مع معظم المفاهيم، لم يكن من الواضح هل ستصبح السيارة حقيقية.

وبدأت (Polestar) كعلامة تجارية فرعية للأداء لشركة فولفو (Volvo)، وأصبحت الآن واحدة من أكثر شركات السيارات الكهربائية الصينية إثارة للاهتمام في السوق.

وتعمل الشركة، المملوكة بشكل مشترك لشركة فولفو وجيلي (Geely)، الشركة الأم لفولفو، حاليًا على تسليم (Polestar 2)، وهي سيارة سيدان كهربائية مع نظام (Android Automotive)، للعملاء في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويُعد (Android Automotive) بمثابة أحد نسخ نظام التشغيل أندرويد من جوجل، وهو مصمم خصوصًا لاستخدامه في لوحات معلومات السيارة، وتم تقديمه في شهر مارس 2017، وطورته جوجل وإنتل، إلى جانب شركات تصنيع السيارات، مثل فولفو وأودي.

ومن الأمور المشجعة أيضًا التزام (Polestar) بالاستدامة، إذ عندما تحدثت الشركة عن (Polestar Precept) لأول مرة أوضحت أنها صديقة للبيئة.

وتمتلك السيارة ألواحًا داخلية مصنوعة من مركبات قائمة على الكتان، كما أن المقاعد محبوكة بشكل ثلاثي الأبعاد من زجاجات البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها، وتصنع دعامات ومساند الرأس من فينيل الفلين المعاد تدويره، إلى جانب أن السجاد مصنوع من شباك الصيد المستصلحة.

وقال توماس إنجينلاث (Thomas Ingenlath)، الرئيس التنفيذي لشركة (Polestar)، في بيان: يرغب المستهلكون في رؤية التغيير في هذه الصناعة وليس الأحلام فقط.

وأضاف “نحن ملتزمون بتقليل التأثير البيئي لسياراتنا وأعمالنا، ويجب أن يكون الهدف هو الحياد المناخي، وذلك بالرغم من أنني أدرك أن هذا هدف طويل الأجل”.

وشوقت (Polestar) للتكاملً الأعمق مع نظام (Android Automotive)، حيث ستتعرف السيارة على السائق عند اقترابه منها وتجهيز التطبيقات والإعدادات المفضلة لديه تلقائيًا.

ويتعرف مساعد جوجل على المزيد من اللغات، من ضمنها اللهجات المحلية، ويكون قادرًا على إجراء محادثات أكثر طبيعية.

وتتخيل (Polestar) أيضًا أن بث الفيديو أصبح عنصرًا أكبر في التجربة داخل السيارة أثناء الوقوف أو أثناء الشحن.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد دخول (Polestar Precept) حيز الإنتاج، ورفضت الشركة إصدار المواصفات ذات الصلة، مثل السعر وحجم البطارية والمدى وتكوين المحرك.





