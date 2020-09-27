Google Meet تحد الاجتماعات على 60 دقيقة

قالت شركة جوجل في شهر أبريل: إنها ستسمح باجتماعات غير محدودة عبر منصتها للدردشة المرئية (Google Meet) لجميع المستخدمين مجانًا حتى 30 سبتمبر.

وتم اتخاذ القرار مع زيادة الطلب ومتطلبات اجتماعات الفيديو أثناء هذا الوباء، ويبدو أن الشركة ملتزمة بهذا الجدول الزمني ولن تمدده.

وبعد 30 سبتمبر، ستقتصر الإصدارات المجانية من (Google Meet) على الاجتماعات التي لا تزيد مدتها عن 60 دقيقة.

وقال متحدث باسم جوجل في رسالة بريد إلكتروني: ليس لدينا أي شيء نتواصل معه بخصوص التغييرات التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة.

وستعود ميزات منصة الدردشة المرئية إلى ما كانت عليه للمستخدمين المجانيين بعد 30 سبتمبر.

ويمكن لأي شخص لديه حساب جوجل تأسيس اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص، وبدون حد زمني بموجب التمديد الحالي.

وتختفي أيضًا يوم 30 سبتمبر إمكانية الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء (G Suite) و (G Suite) للتعليم، من ضمنها السماح باجتماعات تصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات في جوجل درايف (Google Drive).

وعادةً ما تكون هذه الميزات متاحة فقط للعملاء في فئة “المؤسسة” في (G Suite)، التي تكلف 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

وكانت منصة (Google Meet) وغيرها من منصات مؤتمرات الفيديو تطارد الارتفاع السريع لمنصة (Zoom) أثناء جائحة الفيروس التاجي، حيث تجاوز عدد مستخدمي منصة (Google Meet) في شهر أبريل 100 مليون مشارك يوميًا.

ويتعين على معظم المستخدمين الذين لا يرغبون في الترقية إلى خطة (Google Meet) المدفوعة بعد نهاية الموعد النهائي قصر مكالماتهم الجماعية على 60 دقيقة أو أقل.

وبالإضافة إلى جعل بعض الامتيازات مجانية، دفعت جوجل أيضًا بقوة لدمج المنصة مع جيميل (Gmail)، وقدمت اختصارًا جديدًا للمنصة على (Gmail) لسطح المكتب والأجهزة المحمولة.

ويتيح الاختصار للمستخدمين تأسيس اجتماع جديد أو الانضمام إلى اجتماع حالي، ويعد الاختصار اختياريًا، ويمكن للمستخدمين دائمًا إيقاف تشغيله.

وطرحت شركة جوجل أيضًا ميزتين جديدتين لمنصة (Google Meet)، مثل تمويه الخلفية والتخطيط المربع ودعم كروم كاست (Chromecast).





