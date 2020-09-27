4 من أغلى التطبيقات في متجر آب ستور

نعلم جميعًا أن التطبيقات والألعاب المدفوعة تقدم ميزات ووظائف أكثر من التطبيقات المجانية، وفي حين أن معظمها تأتي بأسعار معقولة ويمكن للجميع شراءها، إلا إن بعض التطبيقات أو الألعاب في متجر آب ستور تأتي بأسعار مرتفعة للغاية بشكل لا يُصدق يتخطى حاجز الألف دولار.

إليك 4 من أغلى التطبيقات والألعاب المدفوعة في متجر آب ستور:

1- تطبيق iVIP Black:

يُطلق عليه (تطبيق المليونير) وهو يستحق هذا الاسم بالتأكيد، يتوفر في متجر آب ستور بسعر 999.99 دولارًا، مقابل هذا السعر يمكنك الحصول على الكثير من الميزات، مثل: حجز الغرف الفندقية المميزة، والحصول على حجوزات ذات أولوية في بعض المطاعم الأكثر فخامة وشهرة، وكذلك الدعوات إلى أفضل الحفلات، بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق حجز طائرة خاصة بسهولة، أو يخت مميز، أو حتى جزيرة خاصة.

2- تطبيق CyberTuner:

إذا كنت تبحث عن أداة لضبط نغمات آلة البيانو فإن تطبيق CyberTuner قد يكون مناسبًا لك، ولكن يجب عليك دفع 999,99 دولارًا للحصول عليه، ولكن كما يقول مطورو التطبيق فإن هذا السعر له ما يبرره، حيث يتيح لك التطبيق تصحيح سريع ودقيق لنغمات آلة البيانو الخاص بك مع وضعي Smart Tune و Pitch Raise اللذان حصلا على براءة اختراع أمريكية للتنبؤ بشكل فردي بكل نغمة في البيانو.

كما يتوفر الدعم من خلال رسالة بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية، ولكن هذا ليس كل ما ستدفعه بل يتطلب منك التطبيق أيضًا الدفع مقابل الحصول على ميزات إضافية، مما يجعله من أغلى التطبيقات في متجر آب ستور.

3- تطبيق Classic TC with WordPower:

تطبيق Classic TC with WordPower موجه للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو التوحد أو أي حالة مرضية أخرى قد تؤثر على قدرتهم على الكلام بشكل طبيعي، حيث يتيح التطبيق الذي يأتي بسعر 299,99 دولارًا للمرضى التحدث باستخدام الرسائل المسجلة أو مُركِّب صوتي مدمج، من خلال استخدام مفردات قائمة على الكلمات تتيح التواصل السهل والبديهي، مع جمل وعبارات لتسهيل تكوين اللغة.

4- تطبيق DDS GP:

طُور تطبيق (DDS GP) خصوصًا لمساعدة أطباء الأسنان في شرح أمراض الأسنان وطرق العلاج لمرضاهم بطرق أكثر فعالية، حيث يتيح لهم إظهار شدة التسوس وأمراض اللثة والعديد من الحالات والإجراءات الأخرى بسهولة من خلال أكثر من 200 عرض مصور، كما أنه يدعم 13 لغة. ولكن يصل سعره إلى 399.99 دولارًا.





