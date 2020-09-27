هواوي تدخل سوق الحواسيب المكتبية

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق منتجات الحواسيب المكتبية والشاشات الخاصة بعلامتها التجارية، من ضمنها الشاشات المنحنية لسوق الألعاب، وذلك بهدف التنافس مع اللاعبين الناشئين، مثل شاومي.

وقد يكون السبب الأساسي لدخول هواوي هذا السوق هو الحظر الأمريكي، أو الرغبة بمنافسة شاومي.

وأكد وانغ ينفينج (Wang Yinfeng)، رئيس خط إنتاج الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية من هواوي، في مؤتمر (Huawei Full Connect 2020) أن هواوي ستطلق منتجات الشاشات الخاصة بعلامتها التجارية وستطلق أيضًا منتجات سطح المكتب للمستهلكين في المستقبل.

وفقًا لتقرير جديد، فإن الشركة ستستعين بمصادر خارجية لإنتاج الشاشات القياسية (غير المنحنية)، بحيث تعتمد على شركة (BOEVT)، وهي شركة تصنيع تابعة لمجموعة (BOE Technology Group)، وتشمل الدفعة الأولى من المنتجات 3 شاشات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاقد هواوي مع شركة (TPV Technology) لتصنيع الشاشة المنحنية لسوق الألعاب، ويبلغ الطلب الأولي نحو 1 مليون وحدة، وتأتي الشاشات بقياس 27 إنشًا و 34 إنشًا.

وقال المحللون: إن دخول هواوي الطموح إلى سوق الشاشات هذه المرة يتماشى مع تكهنات السوق المتزايدة بأن هواوي تستعد أيضًا لدخول سوق أجهزة الحواسيب المكتبية.

ووفقًا للتقارير السابقة، سيكون أول نموذج لحاسب سطح المكتب من هواوي هو (Qingyun W510).

ويستخدم هذا الحاسب معالج (Kunpeng 920 3211K) المصنع وفق تقنية 7 نانومتر من شركة (HiSilicon).

ويعمل هذا الحاسب بنظام (UOS)، وهو نظام تشغيل صيني طورته العديد من الشركات بشكل مشترك، مثل (China Electronics Group) و (Wuhan ShenZhiDuo Technology).

ويحتوي الحاسب على ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (DDR4-2666) ومحرك أقراص بسعة 256 جيجابايت من نوع (SSD)، إلى جانب بطاقة رسومات منفصلة (AMD Radeon R7430)، ومزود طاقة بقدرة 180 واط.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت الصور الممنتجة حاسوبيًا لأجهزة حواسيب سطح المكتب الخاصة بشركة هواوي على موقع الويب الرسمي لمطوري الشركة، وتتوافق هذه الصور بشكل أساسي مع التقارير الإعلامية.

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر أيضًا: إن جهاز الحاسب المكتبي من هواوي تصنعه شركة (Hong Fu Jin Precision Industry) التابعة لشركة فوكسكون (Foxconn).

ويتوقع المحللون أن تكون أجهزة الحاسب المكتبية من هواوي هي الأولى التي يتم توفيرها لمجموعات المستخدمين المهمين، مثل المؤسسات، ومن المتوقع أن يتم طرحها في عام 2020.

يذكر أن هواوي أطلقت في شهر سبتمبر من العام الماضي اللوحة الأم للحاسب المكتبي العامل بمعالج (Kunpeng 920)، بحيث إن اللوحة الأم هذه متوافقة مع الذاكرة والأقراص الثابتة وبطاقات الشبكة والأجهزة الأخرى السائدة حاليًا.





