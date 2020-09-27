تتيح لك ميزة (الإعداد العائلي) Family Setup من آبل إعداد أي عدد من ساعات آبل الذكية من هاتف آيفون واحد حتى إذا كان الشخص المالك لهذه الساعة الذكية لا يمتلك هاتف آيفون، وبذلك إذا كان طفلك يمتلك ساعة آبل ولكنه لا يمتلك هاتف آيفون فيمكنك إعداد ساعته من خلال هاتفك، وكذلك التحكم في طريقة استخدامه للساعة.

ما هي ميزة الإعداد العائلي لساعة آبل وكيف تعمل؟

لماذا تُعد ميزة الإعداد العائلي مفيدة لك؟

لأنه تسهل عليك إعداد ساعة آبل لأفراد العائلة حتى إذا كان أحد أفراد العائلة يستخدم هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو إذا كان أحد أطفالك لديه ساعة آبل ولكنه يستخدم هاتف آيفون قديم لا يتوافق معها أو ليس لديه هاتف على الإطلاق، فيمكنك استخدام ميزة الإعداد العائلي في هاتف آيفون الخاص بك لضبط إعدادات الساعة بكل سهولة.

ما هي طرز ساعة آبل التي تدعم الميزة؟

تعمل ميزة الإعداد العائلي مع إصدارات ساعة آبل التي تدعم الاتصال الخلوي، وبالتحديد إصدار ساعة آبل الجيل الرابع والإصدارات الأحدث، ويشمل ذلك: طراز Apple Watch SE الجديد، بالإضافة إلى أنه يجب أن تعمل ساعة آبل بإصدار نظام التشغيل watchOS 7.

هل توجد أي ميزات في ساعة آبل عند إعداد الميزة لا يمكن للأطفال استخدامها؟

نعم، لن تعمل أي ميزات تتطلب اقتران هاتف آيفون، حيث لن يتمكن أفراد عائلتك من الحصول على ميزات إشعارات عدم انتظام ضربات القلب، وتخطيط القلب، وتتبع النوم، ومستوى الأكسجين في الدم، وحلقات البودكاست، كما لن يعمل تطبيق Apple Pay أيضًا.

هل توجد حدود عمرية لميزات ساعة آبل مع الميزة؟

نعم، لا تتضمن ميزة اكتشاف السقوط للأشخاص أقل من 18 عامًا، لأن كل الأطفال يسقطون في كل مكان طوال الوقت، ولن يتلقى الأطفال دون سن 13 عامًا إشعارات معدل ضربات القلب أو يمكنهم تتبع السعرات الحرارية النشطة في فئة الحركة في تطبيق النشاط بدلًا من ذلك سيتتبع التطبيق دقائقهم النشيطة.

كيف تقوم بإعداد ساعة جديدة باستخدام الميزة؟

قم بتشغيل ساعة آبل وضعها بالقرب من هاتف آيفون الخاص بك.

انتظر حتى تظهر شاشة اقتران ساعة آبل الذكية في هاتف آيفون، ثم اضغط على خيار (متابعة).

ستظهر لك ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على خيارين: (الإعداد لنفسي) set up for myself، أو (الإعداد لأحد أفراد العائلة) set up for a family member.

اضغط على خيار (إعداد لأحد أفراد من العائلة) set up for a family member، ثم اضغط على متابعة في الشاشة التالية.

بمجرد إقران الساعة كالمعتاد، قم بتعيين رمز مرور.

قم باختيار أحد أفراد الأسرة، إذا تم تفعيل ميزة (المشاركة العائلية) بالفعل في حساب iCloud الخاص بك، فسترى قائمة بأفراد العائلة المتاحين.

بمجرد الانتهاء، يمكنك تفعيل ميزة (Ask To Buy) للتحكم في عمليات تنزيل التطبيقات والشراء، بعد ذلك، يمكنك اختيار الميزات التي تريد منحها لطفلك، مثل: البحث عن الأشخاص، والرسائل، وخدمة الطوارئ SOS، والنشاط، يمكنك أيضًا إنشاء قائمة جهات اتصال للأشخاص الذين تريد أن يتمكن طفلك من التواصل معهم، كما يمكنك تفعيل ميزة (Schooltime) حتى يتمكن طفلك من التركيز على الواجبات المنزلية





