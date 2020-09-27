تتوفر اليوم العديد من خدمات الألعاب السحابية للاختيار من بينها، وكلها تبث الألعاب إلى هاتفك أو جهازك اللوحي أو التلفاز أو الحاسب، وتحول كل جهاز إلى حاسوب ألعاب، كما أعلنت أمازون حديثًا أنها ستطلق خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها (Amazon Luna).

ما هي الألعاب السحابية؟

تتخلص الألعاب السحابية من جهاز الألعاب باهظ الثمن أو وحدة التحكم أو جهاز فك التشفير المطلوب للألعاب التقليدية، حيث يتم بث جميع الألعاب عبر الإنترنت ثم بثها على جهازك، وكل ما تحتاجه هو اتصال سريع بالإنترنت، كما تتقاضى خدمات الألعاب السحابية رسوم اشتراك شهرية، ولكن مقابل الأموال التي تدفعها يمكنك البث إلى أي جهاز، بما في ذلك الهواتف المحمولة.

تستهلك الألعاب في السحابة الكثير من البيانات، لذا من الحكمة مراجعة مزود خدمة الإنترنت أو مزود بيانات الهاتف المحمول والحصول على خطة غير محدودة قبل البدء.

ما هي خدمة الألعاب السحابية الأفضل بالنسبة لك؟

Project xCloud:

تم إطلاق خدمة Project xCloud الذي طال انتظارها رسميًا في 15 سبتمبر 2020، والتي تم إنشاؤها بواسطة مايكروسوفت، حيث سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى أكثر من 100 لعبة (Xbox) للبث على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

الخدمة في المرحلة تجريبية، وستتوفر في 22 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكذلك كوريا الجنوبية، وتقول مايكروسوفت إنها تخطط لإضافة المزيد من البلدان إلى القائمة في المستقبل.

PlayStation Now:

تتيح لك خدمة الألعاب السحابية هذه لعب أكثر من 800 لعبة جديدة وقديمة من مكتبة (PlayStation) على جهاز (PS4) والحاسب الشخصي باستخدام (PlayStation Now).

Nvidia GeForce Now:

خدمة الألعاب السحابية هذه هي خدمة قوية من مصمم شرائح الرسومات (Nvidia). حيث تتيح تحويل كل حاسب محمول أو سطح مكتب أو ماك أو وحدة تحكم أو جهاز أندرويد إلى حاسوب ألعاب. وتتيح بث الألعاب من (Steam) أو (Origin) أو المكتبة الرقمية إلى أجهزتك.

إذا كنت قد اشتريت بالفعل أو قمت بتنزيل الألعاب، فإن (GeForce Now) تتيح لك الوصول إليها من أي مكان وبتكلفة منخفضة، حيث يمكنك اللعب لمدة ساعة واحدة في كل جلسة بشكل مجاني، كما يحصل اللاعبون الذين يشتركون في الخدمة على فترات جلسات ممتدة وأولوية الوصول إلى الخدمة.

Google Stadia:

تمثل خدمة الألعاب السحابية (Stadia) دخول جوجل إلى مساحة الألعاب السحابية، حيث توفر الخدمة صورًا مذهلة بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية للألعاب الموجودة في مكتبتها. كما يمكنك اللعب على أجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية والهواتف والأجهزة اللوحية المتوافقة. كما تتضمن (Stadia Premiere Edition) أيضًا تشغيل التلفاز مع (Chromecast Ultra)، وهو جهاز طرفي يكلف أموالاً إضافية.





