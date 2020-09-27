كيف أصبح متصفح Edge من مايكروسوفت أكثر كفاءة

أوضحت شركة مايكروسوفت التحسينات العديدة التي أجرتها على متصفح إيدج (Edge) الجديد منذ إصداره الأولي في شهر يناير.

وكتبت كيم ديني (Kim Denny) من مايكروسوفت: الأداء ضروري لنجاحك، مما يجعله أساس نجاحنا، وللمساعدة في ضمان عدم إبطاء المتصفح، فإننا نضع الأداء دائمًا في الاعتبار بينما نواصل تحسين (Edge)، ونحن نعمل دائمًا على جعل (Edge) أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.

ومن وجهة نظر مايكروسوفت، يرتبط الأداء في متصفح إيدج (Edge) بأربعة مجالات رئيسية: السرعة والاستجابة واستخدام الموارد والحجم.

وشهد متصفح إيدج (Edge) تحسينات في كل مجال من هذه المجالات على مدار العام.

السرعة:

أضافت شركة مايكروسوفت التحسينات الموجهة للملف الشخصي (PGO) في الإصدار 81 من متصفح إيدج (Edge) الصادر في شهر مارس، كما أضافت تحسينات وقت الارتباط (LTO) في الإصدار 83 من المتصفح.

ووفقًا لمعيار (Speedometer 2.0)، فقد ساهمت هذه التغييرات في تحسين سرعة المتصفح بنسبة 13 في المئة بالمقارنة مع الإصدارات السابقة من المتصفح.

الإستجابة:

يعتبر الويب اليوم ديناميكيًا وتفاعليًا، مما يعني أنه يجب على المتصفح الإستجابة للكتابة واللمس والنقرات، بالإضافة إلى ظهور الحروف على الشاشة بشكل فوري، وتجربة تمرير سلسة من أعلى الصفحة إلى أسفلها، وتحسين الاستجابة للنقرات.

أعلنت شركة مايكروسوفت في شهر أبريل عن التحسينات في طريقة التمرير التي أجرتها على (Edge) وساهمت في المتصفحات الأخرى المستندة إلى (Chromium).

وتقول ديني: تساعد هذه التحسينات مستخدمي (Edge) على الشعور بسلاسة أكبر واستجابة أكبر عند استخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح أو التنقل عبر شريط التمرير.

استخدام الموارد:

تعاني المتصفحات المستندة إلى (Chromium) من مشكلة رئيسية تتمثل في استخدام الموارد، وتعمل مايكروسوفت على تقليل مقدار الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية التي يحتاجها متصفحها.

ومع الإصدار 2004 من نظام التشغيل ويندوز 10، استفاد (Edge) من تحسينات الذاكرة لنظام ويندوز فيما يتعلق بإدارة الذاكرة بشكل أكثر كفاءة وتقليل استخدام الذاكرة بشكل عام.

وتفيد الشركة أن استخدام (Edge) للذاكرة انخفض بنسبة 27 في المئة نتيجة لذلك.

الحجم:

تريد شركة مايكروسوفت أن تكون قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من جهازك، ويعني هذا وجود مساحة على جهازك لحفظ ما يهمك أكثر.

وقلصت الشركة حجم المساحة التي يتطلبها متصفح إيدج (Edge) إلى النصف خلال العام الماضي للمساعدة في زيادة سعة تخزين الجهاز لديك.





