كيفية التسجيل في خدمة Google Fi

تعد خدمة Google Fi واحدة من أسهل الخدمات التي يمكن الاشتراك بها، فبمجرد إعداد بطاقة (SIM) وحساب جوجل، يمكنك إكمال الإعداد على هاتفك في تطبيق Google Fi، كما تعد خدمة Google Fi واحدة من أفضل شبكات (MVNOS) الموجودة وستكون مناسبة جدًا لمعظم الأشخاص بفضل الخطة المرنة التي تحافظ على انخفاض الأسعار للمستخدمين بالإضافة إلى توفيرها خطة غير محدودة يمكن الحصول عليها.

كيفية الإعداد لخدمة Google Fi:

ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت وحساب جوجل لإعداد واستخدام هذه الخدمة، حيث تتيح الخدمة خطتين: مرنة وغير المحدودة. وتعتبر الخطة غير المحدودة أكثر منطقية للأشخاص الذين يعرفون أنهم يستخدمون أكثر من 15 جيجابايت من البيانات كل شهر.

انتقل إلى صفحة fi.google.com للبدء.

انقر فوق خيار الانضمام.

سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، لذلك تأكد من أن هذا هو الحساب الذي تريد استخدامه مع Google Fi. حيث ستستخدم هذا الحساب لإدارة حسابك في الخدمة.

حدد الخطة التي تريدها.

اختر هاتفك أو أحضر هاتفك: إذا اشتريت هاتفك من Google Fi فسيأتي مع بطاقة (SIM) بالفعل. وإذا كنت تريد إحضار هاتفك، فتأكد من أنه سيعمل مع الخدمة واطلب بطاقة SIM.

راجع عربة التسوق الخاصة بك.

انقر فوق متابعة لإدخال عنوان الخدمة الخاص بك. وإذا كنت تحصل على رقم جديد، فهذه هي الطريقة التي يتم بها تحديد رمز منطقتك.

أدخل معلومات الفوترة الخاصة بك وأكمل الخطوات لطلب بطاقة (SIM) الخاصة بك.

الآن سوف تحتاج إلى انتظار وصول بطاقة (SIM) الجديدة، وبمجرد الحصول عليها يمكنك إنهاء الإعداد على هاتفك.

كيفية إعداد هاتفك:

قم بتنزيل تطبيق Google Fi من متجر جوجل بلاي، حيث ستحتاج إلى اتصال بيانات نشط مثل اتصال الواي فاي لإكمال الإعداد.

أوقف تشغيل هاتفك وأدخل بطاقة (Google Fi SIM)، وإذا كنت تستخدم جهاز (eSIM) مثل سلسلة (Pixel 4)، فلن تكون هذه الخطوة ضرورية. لكن لا تزال بحاجة إلى إزالة بطاقة (SIM) لمشغل شبكة الجوّال القديم لإكمال الإعداد.

قم بتشغيل الهاتف وتحلى ببعض الصبر، حيث يحتاج هاتفك إلى قراءة تكوين بطاقة (SIM)، حيث من الممكن أن تستغرق دقيقة أو دقيقتين حسب هاتفك.

تأكد من أنك متصل بالإنترنت، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام اتصال واي فاي ثابت.

افتح تطبيق Fi لتنشيط جهازك، حيث ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الذي قمت بإعداده إذا لم يكن موجودًا بالفعل على جهازك، كما تحتاج إلى تأكيد معلومات الفوترة الخاصة بك.

اتبع تعليمات التطبيق لتأكيد اختيارك للخطة والانتهاء من إعداد رقم هاتفك، حيث قد يستغرق التنشيط النهائي بضع دقائق.

إذا واجهتك أي مشكلة فيمكنك الاتصال بالدعم في التطبيق للحصول على مساعدة بشأن حسابك.





