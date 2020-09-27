كيفية التحقق من بريدك الإلكتروني على iCloud بطريقتين مختلفتين

إن وجود بريد إلكتروني على iCloud يربط جميع ملفاتك بصندوق البريد الوارد يتيح لك إرسالها بسرعة وسهولة أينما كنت من جهاز ماك أو هاتف آيفون أو جهاز آيباد أمر رائع.

لكن يجب أن يتم تنزيل تطبيق (Mail) الخاص بجهاز ماك تلقائيًا من iCloud عند تسجيل جهازك الحاسب، وينطبق الشيء نفسه على هاتف آيفون وجهاز آيباد، ولكي يعمل حساب بريد iCloud على جهازك الماك يجب أن يكون لديك OS X 10.7.5 Lion أو أحدث، لذلك قد تكون الخطوة الأولى هي تحديث (Mac OS) إذا كان قديمًا.

عند تسجيل الدخول إلى جهازك يجب أن يُطلب منك إما تسجيل الدخول إلى حساب iCloud أو سيتم تسجيل دخولك بشكل آلي، وهذا يعني أنه إذا تم إعداد بريدك الإلكتروني على iCloud بالفعل فسيتم تنزيل الرسائل الجديدة تلقائيًا، مع وجود فقاعة حمراء فوق رمز تطبيق البريد في (Dock) أو شاشة التطبيق.

إذا كنت لا ترغب في استخدام التطبيق، فيمكنك أيضًا الوصول إلى صندوق البريد الإلكتروني في iCloud عبر الإنترنت من خلال موقع عميل البريد الإلكتروني. وللوصول إلى بريدك الإلكتروني بهذه الطريقة، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك متصفحًا مدعومًا، وقد تحتاج أيضًا إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات.

كيفية التحقق من البريد على جهاز ماك:

افتح (Finder).

انقر فوق التطبيقات.

حدد تفضيلات النظام.

إذا طُلب منك، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب (Apple ID)، بخلاف ذلك انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز (Apple ID).

انقر فوق المربع الأزرق الموجود بجوار خيار البريد إذا لم يتم تحديده.

أغلق نافذة (تفضيلات النظام) وانقر على رمز تطبيق البريد في شريط المهام.

كيفية التحقق من البريد الإلكتروني على موقع iCloud الإلكتروني:

انتقل إلى موقع آي كلود.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم تكن قد سجلت الدخول إلى iCloud.com من قبل، فاتبع مطالبات التحقق لمنح موقع iCloud الإلكتروني الوصول إلى بيانات حسابك.

انقر على رمز البريد.

إذا لم يتم تشغيل البريد في إعدادات (iOS) الخاصة بك، فستحتاج إلى القيام بذلك قبل أن تتمكن من الوصول إلى رسائلك.





