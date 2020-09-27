بث ألعاب Xbox One في آيفون أصبح ممكنًا ولكن هناك مشكلة.. إليك التفاصيل

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال الفترة الأخيرة إصدار جديد من تطبيق Xbox لنظامي التشغيل ويندوز 10 وأندرويد، يتضمن تصميمًا تم إصلاحه، والقدرة على بث ألعاب (Xbox) مباشرة من منصة الألعاب الخاصة بك عن بُعد.

ولكن إصدار التطبيق لنظام iOS كان نوعًا ما غريبًا، حيث يعتبر تطبيق Xbox في نظام التشغيل iOS حتى الآن مجرد وسيلة للتواصل مع أصدقائك وعرض إنجازاتك. في حين يتيح لك إصدار التطبيق لنظام أندرويد بث عناوين Xbox Game Pass مباشرة إلى هاتفك، كما يتيح لك إصدار التطبيق لنظام ويندوز 10 بث أي لعبة تريدها من منصة الألعاب الخاصة بك.

ولكن توشك شركة مايكروسوفت على إصدار تحديث كبير لتطبيق (Xbox) لنظام (iOS) يتضمن القدرة على بث ألعاب (Xbox One) إلى جهاز آيفون، ولكنك لن تتمكن من بث عناوين Game Pass من السحابة حتى الآن.

بث ألعاب تطبيق Xbox في آيفون أصبح ممكنًا ولكن هناك مشكلة.. إليك التفاصيل:

في تقرير حديث لموقع (The Verge) التقني وجد المحرر الذي استطاع اختبار الإصدار التجريبي من تحديث تطبيق Xbox لنظام التشغيل iOS – الذي سيصدر قريبًا – أن الإصدار يحتوي إلى حد كبير على مجموعة الميزات نفسها الموجود في إصدار أندرويد وويندوز 10، حيث يمكنك عرض مكتبة الألعاب الخاصة بك، والتواصل مع الأصدقاء، وعرض مقاطع اللعب القصيرة، ولكن الميزة الجديدة الكبيرة في التطبيق هي (Console Connect).

حيث يعرف مستخدمي أندرويد وويندوز 10 هذه الميزة بالفعل، فطالما أن منصة الألعاب Xbox One الخاصة بك قيد التشغيل، وعلى شبكة الاتصال نفسها مثل: الهاتف أو الحاسوب يمكنك بث تجربة Xbox بالكامل عبر شبكة Wi-Fi بعد الضغط على خيار (اتصال) Connect حيث يمكنك توصيل منصة الألعاب بهاتف آيفون الخاص بك ثم ممارسة الألعاب تمامًا كما تفعل على منصة ألعاب Xbox.

ومع ذلك، هناك شيء مثير للاهتمام يجب أخذه في الاعتبار، وهو أن نظام التشغيل iOS لن يتلقى وظائف Project xCloud الحديثة مثل: نظام التشغيل أندرويد حيث يمكن لمشتركي Xbox Game Pass بث أكثر من 100 عنوان من السحابة مباشرة إلى أجهزة أندرويد الخاص بهم.

وبينما طالب مستخدمو نظام التشغيل iOS بهذه الميزة وتمكنوا من اختبارها خلال الإصدار التجريبي المغلق العام الماضي إلا أنه ليس هناك ما يشير متى ستصل إلى إصدار iOS بشكل عام.

وعلى هذا النحو، هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة لمستخدمي إصدار تطبيق Xbox لنظام التشغيل iOS، حيث سيتمكنون أخيرًا من بث الألعاب مباشرة من Xbox إلى هاتف آيفون وهذا أمر جيد، لكن لن يكونوا قادرين على بث الألعاب مباشرة من السحابة، الأمر الذي قد يكون مشكلة إذا كنت تلعب غالبًا بعيدًا عن المنزل.





