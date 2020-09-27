اسم iPhone 12 Mini يظهر مرة أخرى في الصور المسربة

مع اقتراب موعد الكشف عن هاتف iPhone 12 المتوقع الإعلان عنه في منتصف شهر أكتوبر، تمكنا من تكوين صورة مفصلة تمامًا لما يمكن توقعه من آبل – بما في ذلك تلميح حصلنا عليه حول طراز iPhone 12 Mini منذ أيام قليلة.

الآن لدينا تسريب جديد يشير إلى أن اسم (Mini) قادم إلى مجموعة هواتف iPhone 12 حيث تظهر صورة ملصقات الحالة المنشورة على تويتر بواسطة المستخدم (DuanRui) اسم iPhone 12 Mini على أصغر نسخة والتي تأتي بحجم 5.4 بوصة.

لا يأتي أي من تسريبات iPhone 12 Mini هذه من مصادر معروفة، ولكن هذه الشائعة بدأت تكتسب بعض الزخم مع اقتراب الإطلاق الرسمي.

ما يجعل الأمر التسريب معقولًا هو أن شركة آبل لديها بالفعل (iPad Mini) و(Mac Mini) بالفعل، لذلك لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الاسم. وقد يساعد هذا الاسم المستخدمين على التمييز بين طرازات iPhone 12 الأربعة التي نعتقد أننا سنراها الشهر المقبل.

استنادًا إلى كل ما سمعناه حتى الآن، إلى جانب هاتف iPhone 12 Mini الذي من المتوقع أن يأتي بحجم 5.4 بوصة، نتوقع أيضًا نموذجين مقاس 6.1 بوصة.

سيكون أحد الاختلافات بين طرازي 6.1 بوصة هو إعداد الكاميرا، مع إضافة قوية في البصريات ومستشعر LiDAR لتحسين استشعار العمق وتطبيقات الواقع المعزز (مثل iPad Pros) في طراز (Pro).

سيكون iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة هو الأفضل ضمن تشكيلة هواتف آيفون المنتظرة، حيث سيكون الأكبر والأكثر قدرة من بين الطرز الأربعة، ومن المتوقع أن تعمل جميع الهواتف بمجموعة شرائح A14 Bionic ذاتها، لذلك يجب أن يكون الأداء متشابهًا في جميع الهواتف.

يبدو أن التسريبات تؤكد كل ما سمعناه عن هواتف آبل المرتقبة منذ عدة أشهر، وعلى الأخص هاتف iPhone 12 mini الصغير، الذي أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة، حيث جذب الكثير من الإثارة للقراء في الفترة التي تسبق إطلاق سلسلة هواتف آيفون.

لم تعلن آبل رسميًا عن موعد إطلاق هواتفها، ولكن في الأيام القليلة الماضية، قامت ثلاثة تقارير منفصلة بتثبيت حدث آبل في 13 أكتوبر، مع إتاحة الهواتف المرتقبة في 16 أكتوبر للطلب، والشحن سيبدأ في الأسبوع التالي.





