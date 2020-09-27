كيفية استخدام عناوين واي فاي خاصة في آيفون وآيباد لحماية خصوصيتك

أضافت آبل العديد من الميزات في أحدث إصدارات أنظمة تشغيل أجهزتها iOS 14، و iPadOS 14، و watchOS 7 لمساعدتك في حماية خصوصيتك بشكل أكبر، ومنها: استخدام عنوان (MAC) مختلف مع كل شبكة (واي فاي) Wi-Fi يتصل بها جهازك.

كيف تعمل عناوين الواي فاي الخاصة؟

عندما يتصل هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو ساعة آبل الذكية أو أي جهاز آخر بشبكة الواي فاي فإنه يجب على هذا الجهاز تعريف نفسه للشبكة باستخدام عنوان شبكة فريد يُسمى (عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط) Media Access Control address – الذي يُعرف اختصارًا باسم عنوان (MAC) – حيث يحدد هذا العنوان الجهاز للشبكة.

تقليديًا؛ يتم تعيين عنوان (MAC) على مستوى الجهاز ويظل هو نفسه طول عمر الجهاز، حيث إن كل شبكة واي فاي تتصل بها تتلقى عنوان (MAC) نفسه من جهازك. لذلك يوجد خيار تغيير عنوان (MAC) الخاص بك يدويًا في بعض الأجهزة لمنع تتبع نشاط جهازك وحماية خصوصيتك.

إذا كان الجهاز يستخدم دائمًا عنوان (MAC) نفسه لكل شبكة واي فاي يتصل بها، فبإمكان مزودي الإنترنت، ومشغلي الشبكة وأي جهات تتبع أخرى ربط هذا العنوان بنشاط شبكة الجهاز وموقعه بمرور الوقت بسهولة. ويسمح هذا بنوع من تتبّع المستخدم أو استهدافه، ويطبق على جميع الأجهزة، وعلى جميع شبكات Wi-Fi.

لذلك تتيح لك أنظمة التشغيل iOS 14، و iPadOS 14، و watchOS 7 استخدام عنوان (MAC) مختلف لكل شبكة واي فاي لتقليل مخاطر الخصوصية.

كيفية استخدام عناوين واي فاي خاصة في آيفون وآيباد:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.

حدد شبكة الواي فاي التي تريد تغيير هذا الخيار لها – ستكون في الجزء العلوي من الشاشة إذا كنت متصلاً بها حاليًا – ثم اضغط على أيقونة (i) الموجودة بجانب اسمها.

قم بتعطيل خيار (عنوان خاص) Private Address من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع عدم التشغيل.

سيظهر لك رسالة تحذيرية تقول: “لاستخدام عنوان واي فاي خاص سيتم قطع الاتصال بالشبكة مؤقتًا”، اضغط على خيار (قطع الاتصال) Disconnect لإنهاء العملية، وسيعيد الجهاز الاتصال تلقائيًا بشبكة الواي فاي بعد قليل.

ملاحظة: لا يؤثر استخدام عنوان (MAC) خاص على كيفية انضمامك لمعظم شبكات الواي فاي أو استخدامك لها، حيث ستتصل بأي شبكة واي فاي كما تفعل عادةً. ولكن في بعض الحالات قد يسبب مشاكل مع شبكات معينة. على سبيل المثال: إذا قام شخص ما بإعداد شبكة الواي فاي التي تريد الاتصال بها لتصفية عنوان (MAC)، والسماح فقط لأجهزة معينة بالاتصال، أو إذا طلبت منك المؤسسة التي تعمل فيها تعطيل عناوين Wi-Fi الخاصة.

ولكن إذا واجهت مشكلة في الاتصال بالإنترنت أو الوصول إليه عبر شبكة الواي فاي، فإن إعادة تشغيل خيار (عنوان خاص) Private Address يعد خطوة جيدة لتحرّي الخلل وإصلاحه ومن شأنها حل مشكلتك في بعض المواقف.

يمكنك إيقاف استخدام عنوان شبكة الواي فاي الخاص أو استئناف استخدامه بشكل منفصل لكل شبكة واي فاي يتصل بها جهازك، ولكن توصي آبل بعدم بتعطيله لشبكة ما إلا إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك، للتمتع بخصوصية أفضل.

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.

حدد شبكة الواي فاي التي تريد الاتصال بها، ثم اضغط على أيقونة (i) الموجودة اسمها.

فعّل خيار (عنوان خاص) Private Address من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع التشغيل.

سيُطلب منك إعادة الانضمام إلى الشبكة إذا كنت متصلاً بالفعل، اضغط على خيار (إعادة الانضمام) Rejoin، وسيتصل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بالشبكة من خلال عنوان (MAC) العادي الخاص به.





