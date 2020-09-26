أعلنت شركة مايكروسوفت خلال هذا الشهر عن طرح تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار 20H2 – للمشتركين في برنامجها التجريبي (Windows Insider)، ومن المتوقع أن يتم طرحه على نطاق واسع خلال أكتوبر.

يتضمن تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 متصفح (إيدج) Edge الجديد، وواجهة المستخدم المُحدَّثة لقائمة ابدأ، وتحديثات في شريط المهام والإشعارات، بالإضافة إلى بعض الميزات والتحسينات الأخرى على نظام التشغيل ويندوز 10.

قالت مايكروسوفت خلال شهر مارس الماضي: “إن نظام التشغيل ويندوز 10 يعمل الآن على أكثر من مليار جهاز حول العالم”. والآن بعد أن انتهى دعم نظام ويندوز 7 رسميًا، تشجع مايكروسوفت المستخدمين على الترقية لنظام ويندوز 10 للحفاظ على تشغيل أجهزتهم بسلاسة وأمان.

تصدر التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 10 كل ستة أشهر، وآخرها تحديث مايو 2020 – المعروف أيضًا باسم إصدار (Windows 10 2004) – وإذا قمت بالفعل بتثبيت هذا التحديث، فمن المفترض أن يستغرق تنزيل تحديث أكتوبر بضع دقائق فقط. ولكن إذا لم يكن تحديث مايو 2020 مثبتًا بالفعل في جهازك، فقد يستغرق تثبيت التحديث من 20 إلى 30 دقيقة أو أكثر على الأجهزة القديمة.

فيما يلي 7 من أهم الميزات الجديدة في تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10:

لا يتضمن تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 الكثير من التغييرات الهائلة عن تحديث مايو، ولكن هناك الكثير من التحسينات الصغيرة والإصلاحات التي من شأنها أن تجعل تجربتك استخدامك للنظام أفضل. وفقًا لمايكروسوفت، تشمل هذه التحديثات ما يلي:

1- الإصدار الجديد من متصفح إيدج:

سيكون هذا هو الإصدار الأول من نظام ويندوز 10 الذي يتضمن تلقائيًا متصفح مايكروسوفت (إيدج) Edge الجديد بدلًا من الإصدار القديم. عند تسجيل الدخول للنظام ستتم مطالبتك بإكمال إعداد إيدج الجديد، مع عدم ظهور أي أثر للمتصفح القديم.

يتضمن متصفح إيدج الجديد ميزة خصوصية جديدة تعمل على حظر المواقع التي تتعقبك عبر الإنترنت، وميزة تُسمى (المجموعات) Collections تتيح لك جمع المعلومات بسهولة من مواقع ويب مختلفة، وتنظيمها وتصديرها إلى ملفات مختلفة، أو العودة إلى بحثك في وقت لاحق والبدء من حيث توقفت.

2- قائمة ابدأ المُحدَّثة:

بدءًا من تحديث أكتوبر 2020 سيتغير التصميم المرئي لقائمة (ابدأ) Start في نظام ويندوز 10 ليصبح أكثر انسيابية، حيث استبدلت مايكروسوفت المربعات الخلفية الملونة للأيقونات الموجودة في قائمة التطبيقات بخلفيات شفافة جزئيًا، مما يساعد على إبراز الرموز بشكل أكبر. ويمكنك أيضًا تعيين لون تمييز إذا أردت.

3- سهولة التنقل بين علامات التبويب المتعددة:

يتيح لك تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 الوصول إلى علامات التبويب المفتوحة في المتصفح من خلال الضغط على زري Alt و Tab في لوحة المفاتيح، بدلاً من عرض صورة مصغرة واحدة فقط لكل نافذة متصفح.

لذلك إذا كنت تستخدم عدة صفحات ويب في وقت واحد، فيمكنك العثور عليها والتبديل بينها بسرعة فقط باستخدام زري Alt و Tab. كما يمكنك أيضًا تخصيص هذه الميزة لإظهار آخر ثلاث أو خمس علامات تبويب فقط، أو إيقاف تشغيلها تمامًا من خلال الإعدادات.

4- تحسين شريط المهام:

تقدم مايكروسوفت أيضًا ميزة جديدة في شريط المهام تساعدك على الوصول السريع إلى علامات التبويب لمواقعك المثبتة في الشريط حتى تتمكن من العثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع، حيث سيؤدي النقر فوق موقع مثبت في شريط المهام الآن إلى إظهار جميع علامات التبويب المفتوحة لهذا الموقع عبر أي من نوافذ المتصفح، تمامًا كما يحدث لأي تطبيق به عدة نوافذ مفتوحة.

5- تحسين تجربة الإشعارات:

أجرت مايكروسوفت بعض التغييرات في تحديث أكتوبر 2020 لتحسين تجربة الإشعارات في ويندوز 10، حيث ستتعرف الآن على مصدر الإشعار من خلال التحقق من شعار التطبيق، وإذا كان إشعارًا غير مهم يمكنك تجاهله بسرعة بالنقر على رمز (X) في الزاوية اليمنى العليا.

كما قامت مايكروسوفت بتحسين ميزة (Focus Assist) في نظام التشغيل ويندوز 10 – التي تخفي الإشعارات تلقائيًا أثناء ممارسة الألعاب واستخدام تطبيقات أخرى بملء الشاشة ثم تظهر ملخصًا لجميع الإشعارات بمجرد الانتهاء – من خلال تعطيل جميع إشعارات ميزة (Focus Assist) افتراضيًا، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك إعادة تفعيلها من الإعدادات.

6- تغييرات في الإعدادات:

يأتي هذا التحديث مع بعض التغييرات في صفحة الإعدادات، حيث ستحصل صفحة (حول) About على روابط لبعض الأدوات المساعدة القديمة التي كانت متوفرة سابقًا فقط من لوحة التحكم. كما تحتوي على زر نسخ أسفل أقسام مواصفات الجهاز ومواصفات ويندوز، مما يسهل مشاركة هذه المعلومات مع إحدى جهات الدعم.

7- تحسين تجربة استخدام حواسيب 2 في 1:

في السابق؛ عند فصل لوحة المفاتيح عن حاسوب 2 في 1، كان هناك إشعار يظهر ليسألك هل تريد التبديل إلى وضع الحاسوب اللوحي. ولكن في تحديث ويندوز القادم عملت مايكروسوفت على تحسين هذه التجربة بشكل أكبر من خلال تغيير الإعداد الافتراضي، بحيث يتحول نظام ويندوز 10 تلقائيًا إلى تجربة الحاسوب اللوحي الجديدة المضافة في تحديث مايو 2020 دون المطالبة أو الإشعار، مع بعض التحسينات للمس. كما يمكنك تغيير هذا الإعداد في أي وقت من خلال الإعدادات.





