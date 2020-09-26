ويندوز إكس بي لديه سمة تجعله يبدو وكأنه ماك

صممت شركة مايكروسوفت سمة سرية لنظام التشغيل ويندوز إكس بي (Windows XP) جعلت نظام التشغيل يشبه نظام التشغيل (Mac).

وكشف تسريب التعليمات البرمجية المصدرية لنظام (Windows XP) حديثًا عن عمل مايكروسوفت المبكر على نظام التشغيل وبعض السمات التي لم يتم إصدارها، والتي صممتها الشركة أثناء مرحلة التطوير المبكرة لنظام (Windows XP) في عام 2000.

وتحمل إحدى السمات اسم (Candy)، وتتضمن تصميمًا يشبه إلى حد بعيد واجهة آبل المسماة أكوا (Aqua)، المقدمة لأول مرة في مؤتمر ومعرض (Macworld) في عام 2000.

وبالرغم من أن السمة السرية غير مكتملة، إلا أن زر بدء (Windows XP) والأزرار المختلفة وعناصر واجهة المستخدم تم تصميمها بشكل واضح لتتناسب مع واجهة أكوا من آبل.

ولم تصدر مايكروسوفت أبدًا سمة (Candy) المماثلة لواجهة (Aqua) لنظام التشغيل (Windows XP)، لكنها استخدمتها في التعليمات البرمجية المصدرية الأولية لنظام التشغيل.

ويبدو أن مطوري ويندوز قد استخدموا السمة كعنصر نائب لبناء محرك السمات لنظام التشغيل (Windows XP).

وتوصف السمة نفسها بأنها صممت بشكل خاص من أجل (Whistler)، وتحمل علامة “للاستخدام الداخلي فقط”، وكان (Whistler) هو الاسم الرمزي لنظام التشغيل (Windows XP).

وانتقلت مايكروسوفت مع الإصدار النهائي من (Windows XP) إلى سمة (Luna) باللونين الأزرق والأخضر، وأطلق عليها الكثيرون اسم (Fisher Price-esque) عندما تم إصدار نظام التشغيل في الأصل في عام 2001.

وكان محرك السمات في (Windows XP) يمثل تحديثًا رئيسيًا لنظام التشغيل، مما سمح بتشغيل سمات الجهات الخارجية، بالإضافة إلى الكثير من التخصيص.

وكانت مايكروسوفت تطور (Windows XP) خلال حقبة شهدت منافسة شركة مع آبل على أنظمة تشغيل سطح المكتب.

وسخرت شركة آبل من مايكروسوفت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال لافتات في مؤتمرها السنوي للمطورين تنص على “Redmond, start your photocopiers”.

وأطلقت آبل أيضًا حملة إعلانية تسمى احصل على جهاز ماك (Get a Mac) تركز على عيوب ويندوز، وخاصة ويندوز فيستا (Windows Vista).

وتأثر ويندوز خلال التسعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بشكل كبير بنظام (Mac OS) الكلاسيكي وما أصبح فيما بعد (OS X).

كما استعارت آبل بعض ميزات ويندوز، لا سيما النوافذ والتنقل ولوحات التحكم وتصفح الملفات والمجلدات.

ويمثل تسريب التعليمات البرمجية المصدرية لنظام (Windows XP) نظرة ثاقبة نادرة للتطوير المبكر لنظام تشغيل يستخدمه الملايين.





