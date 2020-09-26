كيفية مشاركة الأغاني من تطبيق آبل ميوزيك في قصص إنستاجرام مباشرة

تحرص آبل على دعم خدمة بث الموسيقى التابعة لها (آبل ميوزك) Apple Music بالعديد من الميزات الجديدة طول الوقت، مما يوفر لك تجربة استخدام سلسة وبسيطة، لذلك قامت آبل بتحديث تطبيق (آبل ميوزيك) في نظام التشغيل (iOS 14) بشكل كامل.

من أهم الميزات الجديدة التي أضافتها آبل إلى تطبيق (آبل ميوزيك)، هي: إمكانية مشاركة الأغاني التي تستمع إليها في قصص إنستاجرام أو فيسبوك مباشرة من التطبيق دون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية.

إليك كيفية مشاركة الأغاني من تطبيق آبل ميوزيك في قصص إنستاجرام وفيسبوك مباشرة:

يمكنك مشاركة الألبومات والفنانين، وقوائم التشغيل، والأغاني الفردية من تطبيق (آبل ميوزيك) عبر البريد والرسائل، كل ما عليك فعله هو فتح ما تريد مشاركته، ثم النقر على أيقونة النقاط الثلاث الأفقية والضغط على خيار مشاركة من القائمة المنبثقة.

ولكن إذا كنت ترغب في مشاركة الموسيقى في قصص إنستاجرام أو فيسبوك – بدلاً من مجرد إضافتها كرابط في تحديث الحالة – فأنت بحاجة إلى الالتزام بالألبومات أو قوائم التشغيل أو الأغاني الفردية فقط، حيث لا يمكنك مشاركة الفنانين في قصصك.

أولًا؛ كيفية مشاركة الأغاني في قصص إنستاجرام مباشرة:

انتقل إلى تطبيق (آبل ميوزك) في جهازك.

شغّل الأغنية التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث بجوار اسم الفنان والأغنية لعرض المزيد من الخيارات.

اضغط على خيار (مشاركة) Share ستظهر لك قائمة خيارات المشاركة، ابحث عن أيقونة تطبيق إنستاجرام، وإذا لم تظهر لك اضغط على أيقونة (المزيد) الموجودة في نهاية قائمة المشاركة.

بمجرد أن تضغط على أيقونة تطبيق إنستاجرام، أو فيسبوك في قائمة خيارات المشاركة، ستظهر لك صفحة جديدة في تطبيق إنستاجرام تعرض الموسيقى التي تريد مشاركتها مع خيارات لضبطها.



يمكنك استخدام أزرار إنستاجرام في الجزء العلوي من الشاشة لإضافة ملصقات أو رسم صور أو إدراج نص في قصتك، ويمكنك أيضًا السحب على صورة الأغنية لتقليصها أو تدويرها أو تحريكها عبر الشاشة.

في أسفل الشاشة اختر مشاركة هذا المنشور عبر قصتك أو مع أصدقائك المقربين، أو اختر (إرسال إلى) Send To إذا كنت تريد إرسال الأغنية إلى أشخاص معينين.

ثانيًا؛ كيفية إضافة إنستاجرام وفيسبوك إلى خيارات المشاركة في تطبيق آبل ميوزك:

بعد الضغط على خيار المشاركة في تطبيق آبل ميوزك يجب أن تكون قادرًا على رؤية أيقونات تطبيقي إنستاجرام وفيسبوك ضمن خيارات المشاركة، ولكن إذا لم يكونوا موجودين يمكنك تخصيص خيارات المشاركة الخاصة بك لإظهارهما، وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح الأغنية التي تريد مشاركتها في تطبيق آبل ميوزك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث بجوار اسم الفنان والأغنية لعرض المزيد من الخيارات، ثم اضغط على خيار (مشاركة) Share.

اضغط على أيقونة (المزيد) في نهاية قائمة الخيارات، ستظهر لك قائمة تضم كل التطبيقات التي يمكنك إضافته إلى خيارات المشاركة.

اضغط على خيار (تحرير) Edit في الزاوية العلوية اليمنى لإجراء تغييرات.

مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق إنستاجرام، ثم اضغط على زر (+) الموجود بجواره لإضافته إلى القائمة، وكذلك الحال مع تطبيق فيسبوك.





