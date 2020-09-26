أعلنت سامسونج رسميًا يوم الأربعاء الماضي عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة هواتف (Galaxy S20) الرائدة وهو هاتف (جالاكسي إس 20 فان إيديشين) Galaxy S20 Fan Editions حيث ذكرت أن الهاتف الرائد الجديد سيقدم أهم الميزات التي يبحث عنها عشاق هواتف سلسلة Galaxy S.

ومع وجود هواتف من سلسلة (Galaxy S20) متوفرة للشراء بالفعل، فقد ظهرت بعض الأسئلة المهمة حول الهاتف الجديد: ما هي الميزات والمواصفات الموجودة في هذا الطراز الجديد، وهل حقًا يستحق الشراء؟

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف Galaxy S20 FE الجديد من سامسونج:

ما هو هاتف Galaxy S20 FE وكيف يختلف عن هواتف سلسلة Galaxy S20 الأخرى؟

بدايةً يرمز حرفي (FE) في هاتف Galaxy S20 FE إلى مصطلح (إصدار المعجبين) Fan Editions حيث يعتبر هذا الطراز أعظم نجاحات سلسلة هواتف Galaxy S20كما ذكرت الشركة، لأنه يقدم الميزات التي تعتقد سامسونج أن المعجبين يريدونها أكثر من غيرهم مع استبعاد الميزات التي لا يهتم بها المعجبون أو يستغنون عنها بكل سهولة إذا خفضت السعر.

يأتي الهاتف بالمواصفات والميزات المعتادة في سلسلة هواتف Galaxy S، مثل: معالج قوي، وسعة تخزين قابلة للتوسيع، وld.m مقاومة الماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68، وشاشة من نوع Super AMOLED، ودعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، وكذلك كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

يأتي هاتف Galaxy S20 FE أيضًا بخيارات عديدة من الألوان، ومعظمها تعتبر جديدة كُليًا في سلسلة هواتف Galaxy S، ومع ذلك قامت سامسونج أيضًا بتغير العديد من عناصر التصميم، كما استغنت عن بعض الميزات في الهاتف حيث نجد أن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تأتي بسعة أقل، وانخفضت دقة الشاشة، كما أن نظام كاميرا لا يدعم بعض ميزات هواتف السلسلة الرئيسية.

إذًا من هي الفئة التي تستهدفها سامسونج بإطلاق هذا الهاتف بالتحديد؟

هاتف Galaxy S20 FE موجه بشكل أساسي للجمهور الأصغر سنًا مع السعر المخفض الذي يأتي به والألوان الجذابة، وكما تُظهر الصور الترويجية فإن الهاتف موجه بالتحديد إلى (شباب جيل الألفية).

يوفر الهاتف إلى حد كبير جميع الميزات الأساسية الموجودة في سلسلة هواتف Galaxy S الرئيسية بسعر مناسب أكثر، مثل: شاشة كبيرة، ومستشعر بصمة الإصبع عادي بدلاً من الذي يعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى خيارات الألوان الجديدة.

كما تقدم سامسونج أيضًا لهذا الهاتف دعم الحصول على تحديثات نظام التشغيل أندرويد لمدة ثلاثة سنوات كما هو الحال في هواتف سلسلة Galaxy S الأساسية، وهذا يعني أنه يمكنك ترقية الهاتف إلى إصدارات نظام التشغيل أندرويد القادمة 11 و12 و 13.

وبشكل عام، هذا الهاتف مخصص لأي شخص يريد هاتفًا ذكيًا رائعًا في سلسلة هواتف Galaxy S ولكنه لا يريد إنفاق أكثر من 1000 دولار للحصول عليه.

ما هي ميزات ومواصفات الهاتف؟

كما ذكرنا سابقًا تسعى سامسونج بإطلاق هاتف Galaxy S20 FE إلى استهداف جيل الألفية بشكل أكثر تحديدًا، لذا فإن الميزات والمواصفات الأساسية تلبي ما يريده هذا السوق، مثل: شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.5 بوصات بدقة 1080 بكسلًا، مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا لتقديم تجربة ألعاب غامرة.

أما في الخلف فتوجد كاميرا ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانية عدسة مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.4؛ توفر تكبيرًا بصريًا بقدرة 3X، وتقريبًا هجينًا بقدرة 30X، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل ومجال رؤية واسع جدًا بزاوية 123 درجة. وتأتي الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

تدعم الكاميرا الخلفية ميزة Night Hyperlapse لالتقاط الصور في الليل، وميزة تسمى My Filter تتيح لك تخصيص صورك باستخدام الفلاتر. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميللي أمبير/الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر والتوافر:

فتحت سامسونج باب الطلبات الأولية فعليًا منذ يوم الإعلان الرسمي – 23 سبتمبر الماضي – على أن تبدأ المبيعات في 2 أكتوبر القادم، وسيبدأ سعر هاتف Galaxy S20 FE من 700 دولارٍ أي أقل بمقدار 300 دولارٍ من طراز (5G) من هاتف Galaxy S20.

يوفر الهاتف بستة ألوان عند الإطلاق، هي: الأحمر (Cloud Red) والبرتقالي (Cloud Orange) والأرجواني (Cloud Lavender) والأخضر (Cloud Mint) والأزرق (Cloud Navy) والأبيض (Cloud White).





