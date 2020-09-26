صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Sellful لحلول إدارة الأعمال مع خصم 97%

اشترك مدى الحياة في منصة (Sellful) لإدارة جميع جوانب عملك في مكان واحد Sellful All-in-One Business Software: Small Business Plan Lifetime

أصبح التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على كل شيء تقدمه للعملاء هما أهم عاملين لنجاح العلامات التجارية في القرن الحادي والعشرين، فالعالم مليء بالشركات التي تقوم بأشياء فريدة للغاية ولذلك يكون لدى عملائها احتياجات ورغبات فريدة. ولكن إدارة مهام العمل وتلبية احتياجات العملاء لا يمكن القيام بهما عبر منصة واحدة.

هناك الكثير من التطبيقات والخدمات المتاحة لمساعدتك في تحقيق أهداف العمل الحيوية هذه، ولكن عادةً ما تتعامل هذه التطبيقات مع مهمة واحدة فقط من هذه المهام، مما يعني أنك ستحتاج إلى التعامل مع الكثير من الخدمات والتطبيقات للمساعدة في تبسيط عملك.

لذلك صُممت منصة (Sellful) التي يُطلق عليها اسم (منصة الكل في واحد)، حيث تجمع بين جميع جوانب عملك في مكان واحد بغض النظر عن مجال عملك.

(Sellful) هي منصة لإدارة حلول الأعمال متعددة الإمكانات صُممت لمساعدتك في القيام بأي شيء في مشروعك أو شركتك ابتداءً من إنشاء مواقع الويب، وتصميم (صفحات الهبوط) landing pages – التي تركز أساسًا على الدعوة إلى اتخاذ إجراء (call to action) – ومرورًا بإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء متاجر إلكترونية كاملة، وانتهاءً بإدارة علاقات العملاء والفواتير والمواعيد وغير ذلك الكثير مما يتيح لك تقديم خدمة مخصصة حقًا لجميع عملائك.

تتيح لك منصة (Sellful) الوصول إلى أكثر من 2300 قالب مجاني لبناء مواقع الويب في مختلف المجالات، إلى جانب القدرة على استيراد ملايين الصور المجانية العالية الجودة من موقع (Unsplash)، كما يمكنك تخصيص أي قالب ليناسب احتياجاتك.

تتفوق منصة (Sellful) على منصات إنشاء مواقع الويب في المحتوى الديناميكي، حيث يسمح لك المحتوى الديناميكي بتخزين مجموعات كبيرة من البيانات في قواعد البيانات ثم عرضها بطريقة منظمة باستخدام العديد من الأدوات.

يمكنك أيضًا استخدام منصة (Sellful) لإنشاء متجر عبر الإنترنت مع إضافة أوصاف المنتجات، وبطاقات الهدايا، ثم ضبط طرق الدفع عبر Paypal أو Stripe أو Square أو استخدام مجموعة من خدمات الدفع الأخرى.

وفي الوقت نفسه تقدم منصة (Sellful) أيضًا خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) خاصة بها، مما يتيح لك تنظيم بيانات العملاء والتواصل معهم بسهولة وتتبع أعمالهم وتوقيع العقود والمزيد.

كما تتيح لك المنصة التعامل مع الحملات التسويقية أيضًا، وجمع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف عبر نماذج مواقع الويب، أو إرسال الرسائل الإخبارية، أو جدولة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وكذلك أتمتة النشر على منصات التواصل الاجتماعي بما يشمل: فيسبوك وتويتر وإنستاجرام ولينكدإن.

تدعم منصة (Sellful) أيضًا أدوات متقدمة لتحسين محركات البحث.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل الصفقة الحصول على تحديثات.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3540 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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