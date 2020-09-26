خدمة أحداث فيسبوك تحصل على إعفاء من آبل

حصلت خدمة أحداث فيسبوك على إعفاء من شركة آبل، وقالت شركة فيسبوك: إن الشركات التي تدير أحداثًا مدفوعة عبر الإنترنت على تطبيق (iOS) الخاص بها لن تحتاج إلى دفع رسوم بنسبة 30 في المئة لشركة آبل للفترة المتبقية من عام 2020.

ويؤدي ذلك إلى نزع فتيل المواجهة بين عملاقي التكنولوجيا بشكل وقتي، وقالت شركة التواصل الاجتماعي: إن جميع الشركات باستثناء صناع الألعاب ستكون مؤهلة للإعفاء من رسوم آبل ويمكنها معالجة المدفوعات للأحداث عبر الإنترنت التي يديرونها عبر (Facebook Pay).

وقال جو أوزبورن (Joe Osborne)، المتحدث باسم شركة فيسبوك: وافقت شركة آبل على تقديم مهلة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، وبعدها يتعين على الشركات المتعثرة أن تدفع لشركة أبل ضريبة متجر التطبيقات بنسبة 30 في المئة كاملة.

وقالت فيسبوك: إنها لن تفرض رسومًا خاصة بها على الأحداث عبر الإنترنت بينما تظل الشركات مغلقة بسبب جائحة الفيروس التاجي، حتى شهر أغسطس 2021 على الأقل.

وصرحت شركة آبل يوم أمس الجمعة أن مثل هذه الأحداث عبر الإنترنت كانت دائمًا تخضع لقواعد الدفع داخل التطبيق، التي تفرض عمولات تتراوح بين 15 و 30 في المئة من سعر الشراء للأحداث المدفوعة عبر الإنترنت.

وقالت شركة آبل: إنها منحت الشركات المتضررة من الوباء مزيدًا من الوقت لتنفيذ النظام وإن فيسبوك تحصل على الإعفاء نفسه حتى نهاية العام الذي منحته لشركات أخرى، مثل (ClassPass) و (Airbnb).

وأضافت آبل أن صناع الألعاب لن يحصلوا على الإعفاء لأن الخدمة تم إطلاقها في أوائل عام 2018 وليست نشاطًا فعليًا متأثرًا بالوباء.

وقالت شركة آبل في بيان: تحتفظ آبل بمجموعة واضحة ومتسقة من الإرشادات التي تنطبق بالتساوي على الجميع.

وتحدت فيسبوك قواعد آبل الشهر الماضي في محاولة لإخبار المستخدمين في تحديث للتطبيق أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ستأخذ رسومًا فيما يتعلق بميزة أحداث فيسبوك الجديدة، لكنها أزالت الرسالة لاحقًا بعد رفض آبل التحديث.

ووصفت شركة التواصل الاجتماعي الكبرى في العالم هذه الخطوة بأنها دفاع عن الشركات الصغرى ومطوري التطبيقات، وانضمت إلى مطورين آخرين، مثل شركة (Epic Games)، التي تقاضي شركة آبل بشأن مزاعم مكافحة الاحتكار المتعلقة بالرسوم.

واختلفت فيسبوك مع آبل أيضًا حول قواعد الخصوصية الجديدة لأجهزة آيفون التي تتطلب المزيد من الإشعارات قبل تتبع المستخدمين عبر التطبيقات.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إن قرار شركة آبل المتعلق بالرسوم جاء مصحوبًا بإقصاء صانعي الألعاب من القدرة على استخدام (Facebook Pay) في الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت على (iOS).





