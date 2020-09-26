تقرير يكشف عن زيادة في متوسط أسعار الهواتف الذكية عالميًا

كشف أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت ريسيرتش) Counterpoint Research عن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية في كل سوق من الأسواق العالمية الرئيسية.

وتشمل الأسواق الرئيسية المشمولة في التقرير كلًا من أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادئ، والصين. وبحسب التقرير، فقد زاد متوسط سعر بيع الهواتف في كل الأسواق باستثناء أمريكا اللاتينية.

ولُوحظت أعلى زيادة في متوسط سعر البيع في الصين، حيث يبلغ متوسط سعر بيع الهواتف الذكية الآن 310 دولارات. وفي الوقت نفسه، شهدت أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 7 في المئة في متوسط سعر البيع على أساس سنوي (مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي) عند 471 دولارًا. ويحتوي سوق الهواتف في أمريكا الشمالية على أعلى متوسط سعر بيع من أي سوق آخر. وفي الوقت نفسه، يعكس التقرير انخفاضًا بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في متوسط سعر البيع عند 166 دولارًا.

وتُعزى الزيادة في السعر إلى حقيقة أنه حتى مع انخفاض مبيعات الهواتف العالمية في جميع أنحاء العالم، إلا أن الهواتف الذكية ذات الأسعار الممتازة لا تزال تباع على نحو جيد، حيث تشهد انخفاضًا بنسبة 8 في المئة فقط على أساس سنوي. مع الإشارة إلى أن سوق الهواتف الذكية العالمي الإجمالي يشهد انخفاضًا بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي. ولم تتراجع مبيعات الهواتف الذكية المتميزة بسبب زيادة الاعتماد عليها في الترفيه، والإنتاجية، والاتصالات التي ارتفعت بدرجة كبيرة أثناء الإغلاق إبان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19. وظل الطلب على هواتف آيفون من آبل قويًا.

وبحسب التقرير، فإن إطلاق الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G ساهم في مرونة قطاع الهواتف المتقدمة المواصفات. فخلال الربع الثاني، كانت 10 في المئة من شحنات الهواتف الذكية العالمية أجهزةً مزودة بتقنية 5G مما ساهم بنسبة 20 في المئة من إجمالي العائدات.

واستحوذت آبل على غالبية مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني بعائدات سوقية بلغت 34 في المئة. وفي الوقت نفسه، جاءت هواوي في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المئة من العائدات، ثم سامسونج بعد 17 في المئة من عائدات الهواتف الذكية العالمية في الربع نفسه. واستحوذ كل من فيفو، وأوبو على نحو 7 في المئة، و 6 في المئة من العائدات، على التوالي.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها هواوي – مع علامة هونر التابعة لها – على سامسونج في كل من الشحنات والإيرادات. وهذا حتى مع التأثيرات الشديدة للحظر الأمريكي على هواوي في الأسواق خارج الصين.





