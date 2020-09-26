بث ألعاب Xbox One على آيفون أصبح ممكنًا

توشك شركة مايكروسوفت على إصدار تحديث كبير لتطبيق (Xbox) لنظام (iOS) يتضمن القدرة على بث ألعاب (Xbox One) إلى جهاز آيفون.

ومن المفترض أن يصل تطبيق (Xbox) الجديد إلى (App Store) قريبًا، بحيث يتضمن ميزة اللعب عن بُعد، المعروفة سابقًا باسم (Console Streaming)، مما يتيح للمستخدمين بث ألعاب (Xbox One) إلى آيفون.

ويختلف اللعب عن بُعد عن خدمة (xCloud) من مايكروسوفت، التي تبث الألعاب مباشرة من الخوادم بدلاً من منصة (Xbox One).

وتتصل ميزة اللعب عن بُعد في (Xbox) هذه بمنصة (Xbox) الخاصة بك فقط، وليس بمنصة (xCloud) السحابية، وهي مشابهة لميزة (PS4 Remote Play) من سوني المتوفرة أيضًا على أندرويد و (iOS).

وستكون قادرًا على الوصول إلى منصة (Xbox) عبر الشبكة اللاسلكية، أو حتى اتصال (LTE) أو (5G) أيضًا.

وبالنظر إلى أن هذا التطبيق يتحكم في جهاز (Xbox) المنزلي الخاص بك، فإنه يمكنك بدء تشغيل المنصة الخاصة بك عن بُعد خارج منزلك.

ويبدأ تشغيل (Xbox) بدون صوت أو ضوء (Xbox) في المقدمة، وعند قطع الاتصال، فإن المنصة تعود إلى وضع الاستعداد بعد فترة وجيزة من عدم النشاط.

ووصل تطبيق (Xbox) الجديد إلى أندرويد حديثًا، ويتضمن هذا الإصدار المحدث لنظام (iOS) التصميم الجديد والميزات الجديدة نفسها.

ويمكنك تنزيل مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة الملتقطة على منصة (Xbox One) أو (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) أو مشاركتها بسرعة، كما يمكنك إدارة مساحة المنصة وحذف الألعاب.

ويُعد تطبيق (Xbox) الجديد هذا أيضًا أسرع بكثير من إصدار (iOS) السابق، وقد تم إصلاحه بالكامل ليتماشى مع تغييرات التصميم المماثلة التي يتم إجراؤها عبر (Xbox).

ويأتي ذلك استعدادًا لإطلاق منصات (Xbox Series X) و (Xbox Series S) في شهر نوفمبر، وتحدث مايكروسوفت أيضًا لوحة معلومات (Xbox) مع بعض التغييرات في التصميم.

ولا يغير تطبيق (Xbox) المحدث من مايكروسوفت وضع (xCloud)، حيث عدلت آبل حديثًا قواعدها للسماح بخدمات، مثل (Stadia) و (xCloud)، لكنها فرضت على الشركات إرسال مئات الألعاب بشكل فردي كتطبيقات منفصلة باستخدام تقنية البث الخاصة بها.

وتختبر مايكروسوفت حاليًا تطبيق (Xbox) هذا مع أعضاء (TestFlight)، مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا بشكل عام في (App Store) قريبًا حتى يتمكن الجميع من تنزيله.





