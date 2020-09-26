استبدال سوار Solo Loop من آبل لن يكون مشكلة

أصبحت مسألة استبدال سوار (Solo Loop) لساعة آبل الذكية أقل إيلامًا، حيث لن تطلب منك شركة آبل بعد الآن إعادة (Apple Watch) بالكامل إذا لم يكن السوار مناسبًا ليدك.

وأعلنت شركة آبل عن سوار (Solo Loop) جديد بدون مشبك أو قفل الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن الجيل الجديد من الساعة (Apple Watch Series 6) و (Apple Watch SE).

وتأتي الأحزمة الخالية من المشبك بتسعة أحجام مختلفة لتناسب أحجام المعاصم المختلفة، ووجد بعض العملاء أنه إذا لم يكن حزام الساعة الذي طلبوه مناسبًا، فستطلب منهم آبل إعادة (Apple Watch) بالكامل.

وبدا هذا الطلب غريبًا، إذ تم تصميم أحزمة (Apple Watch) لتكون قابلة للتبديل، مما يعني من الناحية النظرية أنه يجب أن يكون من السهل إعادة سوار ساعة والحصول على سوار آخر دون الكثير من المتاعب.

وأكدت شركة آبل الآن أنها غيرت هذه السياسة، وستتمكن من تبديل السوار الخاص بك دون تسليم آبل بقية الساعة، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر الفعلية.

وقامت الشركة أيضًا بتحديث دليل المقاسات الخاص بها عبر الإنترنت بتفاصيل إضافية لتوضيح كيفية قياس معصمك بشكل صحيح.

ولا توجد تغييرات على الأرقام الفعلية في تحديث دليل حجم (Solo Loop)، لكن تمت إضافة تعليمات ورسوم توضيحية أكثر تفصيلاً لمساعدتك في معرفة الحجم الصحيح.

وتتضمن العملية طباعة الأداة وقصها ثم لفها حول معصمك، بحيث قد تساعد المستخدمين في تقليل المشاكل، وذلك بالرغم من أنها ليست الطريقة الأكثر تقنية أو الأكثر مثالية.

ووجد بعض الأشخاص أنهم قادرون على تبديل الأحزمة غير المناسبة دون إعادة (Apple Watch)، وذلك وفقًا لما ذكره موقع (MacRumors).

ويمكن للمستخدمين الآن استبدال السوار (بدلاً من الساعة بأكملها) إما في المتجر أو بالبريد، مع الإشارة إلى أن بعض الميزات، مثل (SpO2)، تتطلب ملاءمة صحيحة، وإلا فقد تكون تجربة محبطة بعض الشيء.

يذكر أن ساعة (Apple Watch Series 6) ستكون الأولى مع شريحة تحديد المواقع الفائقة الاتساع (U1)، وتسمح هذه الشريحة للأجهزة بالعثور على بعضهم بعضًا، والعثور على أدوات أخرى مزودة بتقنية مماثلة، وحتى فتح سيارتك وبابك بشكل آمن دون إخراج آيفون من جيبك.





