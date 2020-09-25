هل تعلم أن فيسبوك تحتل المرتبة الأخيرة في الثقة الرقمية بين المستهلكين؟

عندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين وتوفير بيئة آمنة عبر الإنترنت، فإن مستخدمي الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة يمنحون درجات أقل لمنصة فيسبوك وتويتر وTikTok، ووفقًا لاستطلاع الثقة الرقمية الأمريكية السنوي الذي قامت به منصة (Insider Intelligence)، فإن منصة لينكدإن هي أكثر المنصات الاجتماعية ثقة بشكل عام، وتعرف الثقة الرقمية على أنها ثقة المستخدمين في منصة التواصل الاجتماعي لحماية معلوماتهم وتوفير بيئة آمنة لهم لإنشاء المحتوى والتفاعل معه.

في استطلاع الثقة الرقمية في الولايات المتحدة لعام 2020، تم تقييم تصورات المستهلكين للشبكات الاجتماعية الرئيسية ضمن خمس فئات من الثقة: الأمان والشرعية والمجتمع وتجربة الإعلان وملاءمة الإعلان، وتم تصنيف تسعة منصات – فيسبوك وإنستاجرام ولينكدإن و(Pinterest) و(reddit) وسناب شات و(TikTok) وتويتر ويوتيوب – وفقًا لكيفية إدراك المستجيبين لها على أساس تلك الركائز الخمس التي تحدد الثقة الرقمية. وشارك في الاستطلاع الذي تم عبر الإنترنت 1865 مشاركًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 74 عامًا بين 28 مايو 2020 و 3 يونيو 2020.

وجد الاستطلاع أن فيسبوك كانت أقل منصات التواصل الاجتماعي موثوقية فيما يتعلق بخصوصية البيانات، حيث ما يقرب من ثلث مستخدمي فيسبوك (32٪) في الولايات المتحدة لا يوافقون على الأقل إلى حد ما على أن لديهم ثقة في النظام الأساسي لحماية بياناتهم وخصوصياتهم. وقال 10٪ فقط من مستخدمي لينكدإن الشيء نفسه عن الشبكة المهنية.

قالت أودري شومر، كبيرة محللي الأبحاث في (Insider Intelligence): “بعد عامين من فضيحة Cambridge Analytica، نتوقع أن تظل مشكلات خصوصية البيانات الضخمة على فيسبوك خلال تلك الفترة في الذاكرة العامة ولا تزال تمثل علامة سوداء في سجلها، ومن المحتمل أن يدفع هذا ما يقرب من ثلث مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة إلى مواصلة النظر إليها على أنها نظام أساسي لا يحمي بياناتهم بشكل كافٍ. ويسلط بحثنا الضوء على الأهمية الكبيرة لحماية خصوصية البيانات من قبل الشبكات الاجتماعية لضمان أن بيانات تفاعل المستخدم ليست أسيء التعامل معها أو اختلست”.

وافقت غالبية مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة (53 ٪) على الأقل إلى حد ما على أن النظام الأساسي يحمي بياناتهم وخصوصيتهم، لكن هذه كانت أقل نسبة من المستجيبين بين جميع المنصات التي تم قياسها.

يأتي كل من تطبيق (TikTok) ومنصة تويتر في المرتبة الثانية من حيث الأداء عندما يتعلق الأمر بالثقة في بيانات المستخدم والتعامل مع الخصوصية. وحوالي واحد من كل خمسة مستخدمي في TikTok وتويتر في الولايات المتحدة (22٪ و 21٪ على التوالي) يفتقر إلى حد ما على الأقل إلى الثقة في الأنظمة الأساسية لحماية بياناتهم وخصوصيتهم.

في حين شعرت غالبية المستخدمين المعنيين في النظامين الأساسيين بالثقة في حماية بياناتهم وخصوصيتهم، إلا أنهم كانوا أقل ثقة مقارنة بمستخدمي الأنظمة الأساسية الأخرى.

بالنسبة إلى TikTok، من المحتمل أن يكون للتدقيق المكثف من قبل حكومة الولايات المتحدة تأثير سلبي على ثقة بعض المستخدمين في التطبيق، وعندما تم إجراء الاستطلاع، أعرب العديد من المشرعين الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن اتصالات TikTok بالحكومة الصينية.

أما بالنسبة لتويتر، فقد تعرضت المنصة بالفعل للانتقادات في عام 2019 لمشاركة بيانات بعض المستخدمين مع المعلنين دون إذنهم، كما أنها أصلحت الخلل الذي قام عن طريق الخطأ بجمع بيانات موقع المستخدم ومشاركتها.

احتل موقع لينكدإن ومنصة (Pinterest) المرتبة الأعلى عندما يتعلق الأمر بالثقة في قدرتهما على توفير الأمان، ووافق ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي لينكدإن (73٪) و(66٪) من مستخدمي Pinterest على الأقل إلى حد ما على أن الأنظمة الأساسية المعنية تحمي خصوصيتهم وبياناتهم. وتلقى كل من لينكدإن و Pinterest القليل من الاهتمام الإعلامي فيما يتعلق بقضايا خصوصية البيانات، مما يساهم على الأرجح في تصوراتهم الأكثر إيجابية بين المستخدمين.

ماذا تعني هذه النتائج؟

الثقة الرقمية مهمة للعلامات التجارية والمعلنين للنظر فيها لأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة يقولون إنها تؤثر على ما إذا كانوا سيتفاعلون مع الإعلانات التي يرونها على المنصات الاجتماعية. حتى إذا كانت الفضائح الأمنية لا تدفع المستخدمين إلى التوقف عن استخدام المنصات الاجتماعية فإن البيانات تشير إلى أن ثقة المستخدمين في الأنظمة الأساسية الاجتماعية يمكن أن تؤثر على تفاعلاتهم مع الإعلانات أو المحتوى المدعوم.

قال 79٪ من المستجيبين إذا كانت المنصة تحمي خصوصيتهم وبياناتهم كانت إما مؤثرة للغاية أو شديدة التأثير عندما يتعلق الأمر بقرارهم التعامل مع الإعلانات. وقال 30٪ من المشاركين في الاستطلاع إذا كان النظام الأساسي يعرض عليهم إعلانات ذات صلة كان له تأثير كبير جدًا أو شديد.





