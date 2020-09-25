ما الجديد في تحديث أكتوبر لنظام ويندوز 10؟

سيتم تثبيت تحديث أكتوبر لنظام ويندوز 10 على جهازك الحاسب في غضون دقائق قليلة شريطة أن تقوم بالترقية إلى أحدث إصدار من ويندوز 10.

السبب في إمكانية تثبيت تحديث أكتوبر 2020 بسرعة إلى حد كبير هو لأنه مجرد حزمة تمكين، مما يعني أن المحتوى الخاص بالتحديث موجود بالفعل في نظام التشغيل.

تحديث أكتوبر لنظام ويندوز 10 جاهز للتمكين، ولا تستغرق عملية التنزيل والمعالجة الصغيرة التي تقدر بحوالي (80 ميجابايت) سوى بضع دقائق.

لكن يجب عليك أن تكون حذرًا هنا، لأنك تحتاج إلى تثبيت جميع التحديثات التراكمية لتحديث( Windows 10 May 2020) حتى تحديث أغسطس، وإذا لم تقم بذلك فسيلزمك تنزيل التحديث القياسي لشهر أكتوبر 2020 بحجم 3 جيجابايت.

علاوة على ذلك، إذا لم تكن تستخدم تحديث مايو 2020 لنظام ويندوز 10، فستحتاج إلى تثبيت تحديث كامل للمزايا مع تحديث أكتوبر 2020، وهي عملية طويلة نسبيًا، وهذا هي الطريقة نفسها التي عمل بها تحديث نوفمبر 2019 العام الماضي حيث اعتمد على الترقية السابقة ليتم تثبيته واستخدام مفتاح التمكين.

تمامًا مثل تحديث نوفمبر 2019، ستكون الترقية الوشيكة من مايكروسوفت لشهر أكتوبر أمرًا بسيطًا نسبيًا، على الرغم من أنها تقوم ببعض التغييرات الجوهرية أكثر مما رأيناه العام الماضي بما في ذلك مظهر جديد لقائمة ابدأ.

ويمكنك تثبيت تحديث أكتوبر لنظام ويندوز 10 الآن، حيث صُمم برنامج (Windows Insider) لتوفير إصدارات تحديث ويندوز 10 باكرًا عن طريق توفر ثلاثة مستويات من الجاهزية، هي: قناة المطورين (Dev Channel)، وقناة الإصدار التجريبي (Beta Channel)، وقناة (معاينة الإصدار) Release Preview Channel، حيث تسمح هذه القنوات للمطورين والمستخدمين المتحمسين باختبار المزايا الجديدة في إصدار نظام التشغيل قبل إطلاقه رسميًا، وإرسال تعليقاتهم إلى مايكروسوفت لتحسين التجربة.

ومن ثم إذا كنت مطورًا أو مستخدمًا متحمسًا لرؤية الميزات الجديدة في تحديث ويندوز 10 القادم قبل الآخرين، فيمكنك الحصول عليها بسهولة، ولكن أولًا يجب عليك الانضمام إلى برنامج (Windows Insider Program) حتى تتمكن من تثبيت التحديث في حاسوبك. وتذكر إذا قمت بتنزيل التحديث مستخدمًا (قناة معاينة الإصدار) Release Preview Channel فأنت تقوم من الناحية الفنية بتنزيل الإصدار النهائي، ومع ذلك، نظرًا إلى أن القناة تهدف إلى اكتشاف المشكلات قبل إطلاق الإصدار النهائي فمن المتوقع أن تواجه مشكلات غير متوقعة في الأداء. لذا نوصي بإنشاء نسخة احتياطية مؤقتة من بيانات حاسوبك قبل المتابعة كإجراء احترازي، ومن ثم اتبع الخطوات التالية للانضمام للبرنامج وتثبيت تحديث ويندوز 10 في حاسوبك قبل إصداره الرسمي.





