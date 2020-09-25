كيفية استعادة جهات اتصال جيميل التي تم حذفها عن طريق الخطأ

إذا قمت بحذف جهة اتصال في جيميل ولم تدرك إلا لاحقًا الخطأ الكبير الذي ارتكبته، فيمكنك الاسترخاء طالما أنك أجريت التغيير في آخر 30 يومًا، وبغض النظر عن عدد جهات الاتصال التي تضيفها أو تحذفها، يحتفظ جيميل بسجل لمدة 30 يومًا لكل جهة اتصال في دفتر العناوين، لذلك إذا حذفت عن طريق الخطأ واحدًا أو أكثر من جهات الاتصال فكل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات لإعادتها.

لا يمكنك استعادة جهات اتصال محددة، ولكن يمكنك استرداد كل جهة الاتصال المحذوفة خلال آخر 30 يومًا، ومع ذلك، ما لم تكن قد انتهيت من عملية الحذف، فلن يكون من الصعب جدًا العثور على جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تبحث عنها، كما تتطلب استعادة جهات الاتصال تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل باستخدام متصفح الويب وليس تطبيق جيميل للهواتف الذكية.

كيفية استرداد جهات اتصال جيميل المحذوفة:

افتح جهات اتصال جوجل في متصفحك.

اضغط فوق رمز الإعدادات (الترس) في أعلى الزاوية اليمنى.

انقر فوق تراجع عن التغييرات.

اختر الإطار الزمني الذي تريد الاستعادة منه، من 10 دقائق إلى 30 يومًا ماضية، ثم اضغط أو انقر فوق تراجع.

سيؤكد جيميل العملية بالقول: “ستتم استعادة قائمة جهات اتصالك إلى ما كانت عليه في (التاريخ الذي اخترته). قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر هذه التغييرات على جهازك”.

كما أن جدولة الاجتماعات من خلال رسائل البريد الإلكتروني في جيميل ليست مهمة سهلة، حيث يتعين عليك طلب خانات وقت الفراغ للشخص المراد الاجتماع معه ومطابقة هذه الخانة مع خانتك، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعيش في منطقة زمنية مختلفة عن الشخص المراد الاجتماع معه، فأنت بحاجة إلى تنسيق ذلك أيضًا. نواجه هذه المشكلة كثيرًا، لذلك اعتقدنا أنه يجب أن يكون هناك طريقة أسهل لفعلها، ووجدنا بعض الأدوات الرائعة لجدولة اجتماع عن طريق جيميل ببضع نقرات يمكنك الاطلاع عليها من هنا.

ولا يدرك معظم الناس أن جيميل يحتوي على الكثير من المزايا المخفية لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية، وهذا ما يجعله أحد أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني المتاحة، لذلك يمكنك الاطلاع 6 نصائح لزيادة الإنتاجية من هنا.





