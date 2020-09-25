شاشة Echo Show 10 الجديدة من أمازون تتتبعك حيثما تحركت

أعلنت شركة أمازون يوم الخميس خلال حدث خاص عن شاشتها الذكية (إيكو شو 10) Echo Show 10 الذي يمتاز بقدرته على متابعة المستخدم حيثما تحرك.

ويمكن لجهاز Echo Show 10 فعل ذلك بفضل الكاميرا المدمجة فيه التي تمتاز بقدرتها على التعرف على الأشخاص، ثم تدور الشاشة على محور القاعدة.

وشددت أمازون – من منظور الخصوصية – على أن الجهاز لا يحدد الأشخاص بصورة فردية، بل إنه يتعرف فقط على الشكل العام للشخص ويدور حوله بطريقة تجعل الشاشة دائمًا في مواجهتهم.

وبالإضافة إلى ميزة الدوران، يقدم Echo Show 10 شاشة بقياس 10 بوصات وبدقة HD، وهي تأتي مع كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، ونظام صوتي من نوع 2.1. وعلى غرار أجهزة Echo – التي أُعلن عنها أمس أيضًا – يدعم الجهاز معيار المنازل الذكية المفتوح المصدر Zigbee.

يُشار إلى أن أمازون أضافت على مدى الأشهر الأخيرة مجموعة من التطبيقات الشهيرة إلى الشاشة الذكية، مثل: برنامج الدردشة سكايب التابع لشركة مايكروسوفت، وبرنامج مؤتمرات الفيديو (زوم) Zoom، بالإضافة إلى خدمة (نتفليكس) Netflix. وسيتوفر جهاز Echo Show 10 بسعر 250 دولارًا أمريكيًا.

ويمتاز الجيل الرابع من مكبر الصوت الذكي (إيكو) الذي أُعلن عنه أمس بتصميم كروي جديد، وأداء صوتي مُحسَّن. ولكنْ هناك تغيير أكبر، وهو وحدة للتعرف على الكلام ضمن الجهاز مما يعني أن الأوامر الصوتية تُعالج محليًا، وهذا ما يُسرع تنفيذ تلك الأوامر.

ويمتاز جهاز Echo الجديد بأنه يحتوي ما تسميها أمازون وحدة السيليكون AZ1 Neural Edge التي تعالج الأوامر الصوتية باستخدام خوارزميات محلية للتعرف على الكلام باستخدام تقنية التعلم الآلي، وذلك قبل إرسال الأوامر إلى السحابة، مما سيُسرّع أيضًا الاستجابة للأوامر.

وسيتوفر جهاز Echo الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأبيض، والرمادي، وسيُطرح في السوق اعتبارًا من 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقد فتحت الشركة باب الطلب الأولي على الجهاز عبر موقعها الإلكتروني.

وبالإضافة إلى الجيل الرابع من جهاز Echo، أعلنت أمازن عن إصدار جديد من جهازها (إيكو دوت) Echo Dot الذي أصبح أيضًا كروي الشكل.

ويأتي الإصدار الجديد من جهاز Echo Dot بخيارين، الأول: أرخص بدون شاشة LED المدمجة وبسعر 49.99 دولارًا، والآخر مع الشاشة وزيادة قدرها 10 دولارات في السعر.





