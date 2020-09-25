ريلمي تعلن عن أول جهاز تلفاز في العالم بتقنية SLED

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الجمعة عن أول جهاز تلفاز في العالم من نوع SLED 4K Smart TV الذي يمتاز بأنه يستخدم تقنية SLED الجديدة.

وقالت الشركة الصينية: إن التلفاز الجديد ليست جاهزًا للبيع حتى الآن، ولكنه سيكون بديلًا عن أجهزة التلفاز التي تحتوي شاشات من نوع Quantum Dot أو QLED.

ويأتي التلفاز الجديد SLED 4K Smart TV بقياس 55 بوصة. وتمتاز شاشته بأنها تقدم ما نسبته 108 في المئة من طيف الألوان NTSC، ولكنها قادرة على الحفاظ على كمية الضوء الأزرق تحت السيطرة.

وفيما يتعلق بتقنية SLED الجديدة فهي تعد إصدارًا مُطورًا من تقنية الكريستال السائل المعروفة LCD، وهي تمتاز بأنها تأتي مع إضاءة خلفية بيضاء ثم تُغذَّى من خلال مرشحات (فلاتر) RGB لإنشاء الألوان الثلاثة المُشكِّلة للصورة عادةً، وهي: الأحمر، والأخضر، والأزرق. ولأنها نوع من أنواع تقنية LCD، فهي تأتي مع مستقطبات، وطبقة كريستال سائل.

وتختلف التقنية أيضًا عن تقنية QLED، التي تبدأ بإضاءة خلفية زرقاء وتستخدم نقاط كمومية تمتص الضوء الأزرق وتنبعث منها أحمر أو أخضر. ثم تساعد طبقة LCD في التحكم في كمية الضوء التي تمر عبر كل بكسل.

يُشار إلى أن الهدف من التقنية ليس الحصول على أي ضوء أحمر وأخضر وأزرق فحسب، بل الحصول على الطول الموجي الأمثل لكل لون. ويساعد ذلك في تقديم نطاق ألوان أوسع وتحسين جودة الصورة بصورة عامة.

وتعتقد شركة (ريلمي) بأن SLED هو نهج أفضل لحل مشكلات تقنية LCD مقارنةً بتقنية QLED. ويُبدو أن الشركة تهدف إلى منافسة شركات، مثل: سامسونج، وون بلس ممن تمتلك أجهزة تلفاز بتقنية QLED.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة ريلمي يوم الاثنين الماضي عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي سي17) Realme C17 – بالإضافة إلى هواتف سلسلة (نارزو 20) Narzo 20.

ويقدم هاتف Realme C17 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل، مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا. وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس) Gorilla Glass.

ويقدم الهاتف – الذي يزن 188 جرامًا ويأتي بسماكة 8.9 ملم – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.





