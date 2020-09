تويتر تعتزم إتاحة ميزة “اقرأ قبل إعادة التغريد” لجميع المستخدمين

بدأ موقع تويتر في شهر حزيران/ يونيو الماضي اختبار ميزة جديدة الهدف منها حث المستخدمين على التفكير قبل إعادة تغريد المقالات التي لم يقرؤوها، والآن أعلنت عن توسيع الميزة.

وخلال المدة الماضية، كان اختبار الميزة مقتصرًا على مستخدمي تويتر في نظام أندرويد باللغة الإنجليزية، وفيه – إن قرّر مستخدم إعادة تغريد مقال قبل قراءته – فسيطالبه تطبيق الموقع بفتح المقال قبل أن يفعل ذلك.

وقال الموقع وقتئذ: “قد تثير مشاركة مقال محادثة بين المستخدمين، لذا قد ترغب في قراءتها قبل نشرها على تويتر”. وأضاف: “للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، فإننا نختبر مطالبة جديدة في تويتر قد نسأل عن رغبتك في فتحها أولًا، وذلك عندما تعيد تغريد مقالة لم تفتحها على تويتر”.

وقال تويتر في تغريدة نشرها أمس الخميس: إن الزيادة في عدد المستخدمين الذي أصبحوا يقرؤون المقالات بعد رؤية المطالبة بلغت نحو 40 في المئة، في حين بلغت الزيادة في عدد المستخدمين الذي يفتحون المقالات قبل إعادة التغريدات بلغت نحو 33 في المئة. وقال أيضًا: إن بعض المستخدمين عدلوا عن إعادة التغريد بعد قراءة المقالة.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏

— Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020