تويتر تعتزم إتاحة ميزة “اقرأ قبل إعادة التغريد” لجميع المستخدمين

بدأ موقع تويتر في شهر حزيران/ يونيو الماضي اختبار ميزة جديدة الهدف منها حث المستخدمين على التفكير قبل إعادة تغريد المقالات التي لم يقرؤوها، والآن أعلنت عن توسيع الميزة.

وخلال المدة الماضية، كان اختبار الميزة مقتصرًا على مستخدمي تويتر في نظام أندرويد باللغة الإنجليزية، وفيه – إن قرّر مستخدم إعادة تغريد مقال قبل قراءته – فسيطالبه تطبيق الموقع بفتح المقال قبل أن يفعل ذلك.

وقال الموقع وقتئذ: “قد تثير مشاركة مقال محادثة بين المستخدمين، لذا قد ترغب في قراءتها قبل نشرها على تويتر”. وأضاف: “للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة، فإننا نختبر مطالبة جديدة في تويتر قد نسأل عن رغبتك في فتحها أولًا، وذلك عندما تعيد تغريد مقالة لم تفتحها على تويتر”.

وقال تويتر في تغريدة نشرها أمس الخميس: إن الزيادة في عدد المستخدمين الذي أصبحوا يقرؤون المقالات بعد رؤية المطالبة بلغت نحو 40 في المئة، في حين بلغت الزيادة في عدد المستخدمين الذي يفتحون المقالات قبل إعادة التغريدات بلغت نحو 33 في المئة. وقال أيضًا: إن بعض المستخدمين عدلوا عن إعادة التغريد بعد قراءة المقالة.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏 — Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020

What’s next:

🔜 Making the prompt smaller after you’ve seen it once, because we get that you get it

🔜Working on bringing these prompts to everyone globally soon 👀 pic.twitter.com/08WygQi06G — Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020

وعن الخطوات المقبلة، قال الموقع في تغريدة أخرى: إنه سيجعل المطالبة أصغر حجمًا بعد مشاهدتها للمرة الأولى، كما يعمل على توسعة الميزة قريبًا لتشمل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

يُشار إلى أن هذه الميزة تُعدّ الأحدث من تويتر في مساعيها للحد من التضليل وتشجيع المناقشات الهادفة على المنصة. وأطلق الموقع مطلع الشهر الماضي ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم، مثل: تقييد الردود على الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين يذكرونهم في التغريدات.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الموقع ميزات إضافية، مثل: القدرة على إخفاء ردود محددة على التغريدات. كما أنه يختبر واجهة أوضح للمحادثات المترابطة على منصته.

كما يُشار إلى أن تويتر بدأ باختبار ميزة الرسائل المباشرة الصوتية التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة للأصدقاء وأفراد الأسرة على المنصة، وذلك على غرار ما هو موجود في فيسبوك وإنستاجرام.





