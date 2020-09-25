أمازون تعلن عن إطلاق خدمة بث الألعاب Luna

أعلنت شركة أمازون يوم الخميس عن إطلاق (لونا) Luna، وهي خدمة بث الألعاب السحابية التابعة لها لأجهزة (فاير تي في) Fire TV، وأجهزة سطح المكتب، والمنصات المحمولة.

وتشبه الخدمة الجديدة من عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية خدمة (إستاديا) Stadia من جوجل، وستسمح للمستخدمين بلعب الألعاب التي تُبثّ عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها.

وستوفر خدمة (لونا) للمستخدمين قنوات مختلفة يمكنهم الاشتراك فيها للوصول إلى محتوى متنوع. وهناك قناة رئيسية باسم (لونا بلس) +Luna، وهي الآن في طور الوصول المبكر. وسيكون المشتركون في هذه القناة لعب الألعاب بدقة 1080p وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، وهناك خطة لدعم دقة 4K في وقت لاحق. ويمكن للمستخدمين اللعب على جهازين معًا.

وتتوفر قناة +Luna للاشتراك مقابل 6 دولارات أمريكية شهريًا خلال مرحلة الوصول المبكر، وستحصل القناة على المزيد من الألعاب مستقبلًا.

وأعلنت أمازون عن قناة مخصصة لشركة Ubisoft. ومن خلال هذه القناة، يمكن للمشتركين الوصول إلى ألعاب Ubisoft الحالية والمستقبلية، مثل: Assassins Creed Valhalla، و Far Cry 6، و Immortals Fenyx Rising وذلك في وقت الإطلاق ذاته.

وبخلاف قناة Luna+، تقتصر قناة Ubisoft على البث على جهاز واحد في كل مرة. ولم يُعلن عن أي أسعار لهذه القناة ولكن أمازون لديها خطط لامتلاك المزيد من هذه القنوات من ناشرين مختلفين.

ولأن شركة أمازون تملك خدمة بث الألعاب (تويتش) Twitch، لذا يمكن لمستخدمي +Luna الوصول إليها. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى بث تويتش للألعاب المتاحة، بالإضافة إلى إمكانية لعب الألعاب التي يشاهدونها فوريًا.

وقالت أمازون: إن خدمة (لونا) ستعمل على أجهزة Fire TV Stick التابعة لها، وعلى أجهزة الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز، وأجهزة (ماك). وستعمل الخدمة أيضًا على هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية التابعة لآبل باستخدام تطبيقات الويب. أما فيما يخص نظام أندرويد، فقد قالت الشركة: إن الدعم قادم قريبًا.

ولتشغيل الألعاب، يمكن للمشتركين استخدام لوحة المفاتيح أو الفأرة أو ذراع تحكم تعمل بتقنية البلوتوث. وستبيع أمازون أيضًا ذراع تحكم خاصة بالمنصة باسم Luna Controller.

وعلى غرار ذراع التحكم الخاصة بخدمة (إستاديا) من جوجل، يتصل Luna Controller مباشرة بالسحابة من خلال (واي-فاي)، وبحسب أمازون، فإن ذلك يقلل زمن الوصول بمقدار 17 – 30 ميلي ثانية. وباستخدام ذراع التحكم هذه، سيتمكن المستخدمون أيضًا من التبديل بين الأجهزة المختلفة على الفور لأنها غير مقترنة بأي منها مباشرة. وسيكون Luna Controller متاحًا مقابل 50 دولارًا خلال مدة الوصول المبكر.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة (لونا) متاحة الآن في الولايات المتحدة فقط. ولا معلومات عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.





