iPhone 12 المرتقب قادم في 13 أكتوبر

يقول تقرير جديد من (AppleInsider) أن شركة آبل ستعلن عن iPhone 12 في 13 أكتوبر، وستبدأ الطلبات العاجلة أو المسبقة في 16 أكتوبر.

حسب التقرير: من المتوقع أن تعقد شركة آبل حدثًا خاصًا ثانيًا في المستقبل القريب، لكن من غير الواضح متى سيقام، ووفقًا لأحد المرشدين الذين يتواصلون مع (AppleInsider)، ستعقد شركة آبل الحدث يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أكتوبر للكشف عن هاتف iPhone 12 المرتقب، مع بدء الطلبات المسبقة يوم الجمعة التالي الذي سيكون بتاريخ 16 أكتوبر.

كما يلاحظ الذكاء الاصطناعي، لا يوجد دليل ملموس يدعم هذا التاريخ، ومع ذلك، ذكرت شائعة في أغسطس من جون بروسر إطارًا زمنيًا مشابهًا جدًا لهذا التاريخ.

ومن المعتقد أنه سيتم عقد حدث iPhone 12 في الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر، وسوف يتاح الطلب العاجل لهاتف iPhone 12 في الأسبوع ذاته والشحن سيبدأ من تاريخ 19 أكتوبر أو ما يقرب من ذلك.

بينما يقول جون بروسر إنه قد يتم الكشف عن جميع أجهزة آيفون في هذا الحدث، والطلب العاجل والشحن سيتم في نوفمبر، دون تحديد موعد محدد.

لا يميز تقرير الذكاء الاصطناعي بين توقيت الطلبات العاجلة لطرازات iPhone 12 Pro، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التسريبات تشير إلى الطلب العاجل لهاتف iPhone 12 فقط، أو سيكون للسلسلة بالكامل.

الجدير بالذكر أن شركة (UK carrier EE) أخبرت موظفيها أن آيفون 5G الخاص بشركة آبل على بعد أيام من الظهور في عرض تقديمي يظهر فيه رئيس خدمات آبل (Eddy Cue).

لم تَظهر سلسلة هواتف iPhone 12 في حدث آبل الذي أقيم منذ مدة، وهذا ما كنا نتوقعه، وقد كان بعض المتابعين يحبسون أنفاسهم من أجل الكشف المفاجئ عن سلسلة هواتف آيفون المرتقبة إلا أن الوضع الآن يشير إلى أننا سنرى سلسلة الهواتف المرتقبة من آبل في أكتوبر.

لكن هل يمكن للمنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها في حدث آبل الأخير أن تخبرنا شيئًا عن هاتف آبل القادم؟ نعم هناك الكثير من المزايا الجديدة وبعض التغييرات المثيرة للاهتمام في الأجهزة التي يمكن أن تقدم لنا بعض المؤشرات، حيث إننا توصلنا إلى قائمة من 6 تنبؤات حول هاتف آيفون المرتقب بناءً على ما تعلمناه عن أجهزة آيباد الجديدة وساعات آبل والاشتراك الجديد بالخدمات. تعرف عليها من هنا.





