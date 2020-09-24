iOS 14.. كيفية إخفاء صفحات التطبيقات في هواتف آيفون

يحتوي نظام التشغيل iOS 14 الجديد على الكثير من التحديثات التي تتمحور حول تخصيص تخطيط الشاشة، حيث يمكنك الآن تخصيص شاشتك باستخدام أدوات كبيرة أو مجموعات منها، وإذا كنت لا تريد أن تشغل تطبيقات معينة مساحة على صفحات هاتفك، فيمكنك إخفاؤها.

لدينا جميعًا مجلد التطبيقات على أجهزة آيفون الخاصة بنا، وهي ممتلئ بالكامل بالتطبيقات التي نادرًا ما نستخدمها ولكننا لا نريد التخلص منها لسبب أو لآخر.

لا يتطلب نظام iOS 14 منك الاحتفاظ بمظهر التطبيق الصغير على هاتفك بعد الآن، على الأقل ليس مرئيًا. حيث يمكنك الآن إخفاء التطبيقات مع الاحتفاظ بها على هاتفك في حال احتجت إليها في أي وقت.

من أجل الوصول إلى خيار إخفاء صفحة التطبيق، اضغط بشكل مستمر على أي جزء من شاشتك لإظهار وضع التحرير، المعروف أيضًا باسم وضع (كل شيء يتذبذب). وبمجرد أن تكون في وضع التحرير، انقر على الشريط الرمادي القليل المنقط أسفل الشاشة، والذي سيعرض لك عادةً صفحة التطبيق التي تنتمي إليها.

إن القيام بذلك يأخذك إلى تخطيط صفحتك، حيث سترى صفحات تطبيقاتك بعلامات اختيار تحتها، ولإخفاء صفحة قم بإلغاء تحديد العلامة الموجودة تحتها.

لاحظ أن هذا لن يؤدي إلى حذف أي من التطبيقات، ولا يزال بإمكانك الوصول إليها من مكتبة التطبيقات الجديدة، وللوصول إلى ذلك ما عليك سوى التمرير إلى اليسار من صفحة التطبيق الموجودة في أقصى اليمين، ثم ابحث عن أي تطبيق كان موجودًا في الصفحة المخفية، حيث يمكنك العثور عليه بهذه الطريقة.

بمجرد إخفاء إحدى صفحاتك بنجاح، سيتم إخبارك أن تنزيلات التطبيق الجديدة ستنتقل تلقائيًا إلى مكتبة التطبيقات بدلاً من الشاشة الرئيسية. وهذا يعني أن مربعات التطبيق الجديدة لن تظهر على شاشتك ولكنها ستكون متاحة في مكتبة التطبيقات إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة عليها. أما إذا كنت تريد تغيير هذا مرة أخرى، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم ابحث عن إعدادات الشاشة الرئيسية. حيث سيعطيك هذا خيار تغيير تنزيلات التطبيقات الجديدة إلى الشاشة الرئيسية.

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