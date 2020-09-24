ويكيبيديا تحصل على أول إعادة تصميم منذ 10 سنوات

يشهد المظهر العام لموسوعة ويكيبيديا (Wikipedia) على سطح المكتب تحولًا لأول مرة منذ عقد لجعل الموقع أكثر ملاءمة للمستخدمين الجدد.

وتعتبر ويكيبيديا جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الويب منذ ما يقرب من عشرين عامًا، مما سمح للمستخدمين بتصفح الملايين من إدخالات الموسوعات الكثيفة النص والمجمعة من مصادر من الحاسب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف.

ويمكنك تصفح جميع الميزات الجديدة المقترحة في منشور ميديا ويكي (MediaWiki)، وهناك بعض صور (GIF) المتحركة لتظهر لك الشكل الذي قد تبدو عليه.

ومن هذه الميزات الجديدة ميزة جدول المحتويات، حيث تسهل هذه الميزة كثيرًا تخطي أقسام معينة من الصفحة دون الحاجة إلى التمرير لأسفل عبر جهاز الحاسب.

وسيكون الشريط الجانبي القابل للطي أول تغيير يتم طرحه، بحيث يسمح للمستخدمين بطي القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من كل صفحة لتقليل عوامل التشتيت والحد من المحتوى غير ذي الصلة والروابط على يسار الشاشة لتسهيل التركيز.

ويضيف الموقع أيضًا زرًا لتبديل لغة الصفحة التي تقرأها بنقرة واحدة، كما تضيف ويكيبيديا أيضًا تحسينات إلى أداة البحث في الموقع لتسهيل العثور على صفحات أخرى، وستقوم بإعادة تكوين الشعار لجعله أصغر في كل صفحة من صفحات الموسوعة.

أعلنت مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia)، الشركة الأم لموسوعة ويكيبيديا، في تدوينة أن التغييرات ستحدث تدريجيًا على مدى فترة طويلة من الزمن، مما يسمح للمستخدمين باختبار الميزات الجديدة قبل طرحها رسميًا،

وتخطط مؤسسة ويكيميديا لإعادة تصميم المظهر بالكامل لإصدار سطح المكتب من ويكيبيديا بحلول نهاية عام 2021، دون ذكر هل سيحصل إصدار الهاتف المحمول على إعادة التصميم نفسها.

وقالت الموسوعة: ظلت ويكيبيديا مصدرًا مهمًا وشائعًا للمعرفة في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين، وتوسع الموقع بشكل كبير خلال هذا الوقت ليحتوي على كميات لا مثيل لها من المعلومات الموثوقة والشاملة، من ضمنها 53 مليون مقالة عبر أكثر من 300 لغة.

وأضافت “بينما نما محتوى ويكيبيديا بسرعة، فإن واجهتنا لم تواكب ذلك، ونحن فخورون بأن موقعنا الإلكتروني أكثر مباشرة وبساطة، ومع ذلك، فإن تصميم سطح المكتب لم يشهد أي تغييرات جوهرية على مدى السنوات العشر الماضية، مما يجعل بعض عناصر التنقل في الموقع تسبب الإرهاق للقراء والمحررين.





