نُقّاد آبل يشكلون ائتلافًا للطعن في رسوم متجر التطبيقات

انضمت مجموعة من منتقدي شركة آبل ، ومن ذلك: سبوتيفاي، و Epic Games – الصانعة للعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة – إلى ائتلاف غير ربحي يخطط للدعوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لتحدي ممارسات متجر التطبيقات (آب ستور) App Store التابع للشركة.

وتفرض آبل عمولة تتراوح بين 15 في المئة و30 في المئة على التطبيقات التي تستخدم نظام الدفع داخل التطبيق، وتضع قواعد شاملة يجب أن تمتثل لها التطبيقات لتظهر في متجر التطبيقات، الذي يُعدّ الطريقة الوحيدة التي تسمح بها آبل للمستهلكين بتنزيل التطبيقات الأصلية على أجهزة، مثل: آيفون. وأثارت هذه الممارسات انتقادات وشكاوى قانونية رسمية من بعض المطورين.

وقال (الائتلاف من أجل عدالة التطبيقات) The Coalition for App Fairness – الذي أُنشيء بوصفه منظمة غير ربحية مقرها في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة والعاصمة البلجيكية بروكسل: إنه يخطط للدعوة إلى تغييرات قانونية من شأنها إجبار آبل على التغيير.

وبالإضافة إلى Epic Games، وسبوتيفاي، و Match، تشمل قائمة أعضاء الائتلاف الآخرين شركات صغرى، مثل: Basecamp، و Blix، و Blockchain.com، و Deezer، و Tile، إلى جانب مطورين من أوروبا، مثل: (مجلس الناشرين الأوروبي) European Publishers Council، و News Media Europe، و Protonmail.

وقالت (سارة ماكسويل) – ممثلة الائتلاف التي عملت سابقًا في شركة التقنية المالية Blockchain.com وحملة هيلاري كلينتون: إن المجموعة تأسست بسبب “نقص الأمل في أن الأمور ستتغير على الإطلاق” وتهدف إلى تجنيد المزيد من المطورين.

وقالت ماكسويل في مقابلة: “في حين أنه من الرائع أن يكون لدينا أسماء كبيرة، مثل: Epic وسبوتيفاي في المجموعة، فإننا لا نتحدث نيابة عنهم فقط”.

وتقاضي Epic شركة آبل بشأن دعاوى مكافحة الاحتكار في محكمة اتحادية أمريكية في كاليفورنيا، في حين رفعت سبوتيفاي شكوى تعارض الاحتكار ضد آبل في الاتحاد الأوروبي. ورفضت ماكسويل التعليق على حجم التمويل الذي جمعه الائتلاف من أجل عدالة التطبيقات ومصدره.

كما وضعت المجموعة يوم الخميس 10 “مبادئ لمتجر التطبيقات” تخطط للمطالبة بها، ويشمل ذل:ك “عدم مطالبة أي مطور بدفع رسوم أو حصص أرباح غير عادلة أو غير معقولة أو تمييزية”.





