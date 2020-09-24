كيف يعمل قلم S Pen من سامسونج بشكل جيد؟

جالاكسي نوت ليس مجرد هاتف كبير، إنه هاتف سامسونج المفضل، حيث يأتي دائمًا مع أفضل الأجهزة والبرامج التي تقدمها الشركة، وGalaxy Note 20 ليس استثناءً، حيث تأتي مجموعة النوت من سامسونج مع قلم S Pen الذكي.

يجب أن ننسى فكرة أن لا أحد يريد استخدام قلم، لأن هذا غير صحيح بشكل واضح، حيث يرغب الكثير من المستخدمين في استخدام القلم مع أجهزتهم، وقد رأينا أن مايكروسوفت وآبل وجوجل تقدم أجهزة تحوي على قلم S Pen من نوع ما مع أجهزتهم الرئيسية منذ ظهور هواتف النوت، حيث يمكن أن يساعد S Pen في تدوين الملاحظات أو يُستخدم للتعليق التوضيحي في عرض تقديمي أو حتى يُستخدم فقط للعبث.

إذا لم تستخدم قلم S Pen مطلقًا، فقد تعتقد أنه يشبه استخدام قلم يمكنك شراؤه من أمازون، لكنك ستكون مخطئًا تمامًا. فقلم S Pen رائع للغاية، ولا يشبه قلم الرسم أو التلوين على الورق، إلا أنه قريب جدًا من ذلك، وهذا لأنه مدمج تمامًا في جالاكسي نوت، وليس مجرد وظيفة إضافية.

إن القلم العادي الذي تشتريه هو جهاز إدخال سعوي، وشاشة هاتفك مصنوعة من عازل (زجاج في معظم الحالات) وتعمل أيضًا كسطح خارجي صلب، وهذا العازل مغطى بموصل كهربائي واضح. كما أن إصبعك إلى جانب القلم العادي يمثل أيضًا موصل كهربائي، وعندما تلمس الشاشة يتغير مجالها الكهروستاتيكي. حيث يأخذ المعالج ونظام التشغيل في هاتفك هذه البيانات ويحولها إلى نقرة أو ضغطة طويلة أو إجراء سحب أو أي شيء آخر قمت به بإصبعك أو قلمك.

قلم S Pen هو قلم استقرائي، حيث تحوي الشاشة الموجودة في هواتف نوت على ما يسمى بالمحول الرقمي النشط تحت الزجاج، وعندما يقترب قلم SPen من الشاشة فإن المجال المغناطيسي للمحول الرقمي النشط يحفز تيارًا يعمل على تشغيل دوائره الداخلية، ويتم تمرير الطاقة هنا تمامًا مثل ألية عمل الشحن اللاسلكي.

وعندما يتم تنشيط S Pen تقوم الدوائر الصغيرة الموجودة بداخله بالكثير من العمل عند الكتابة أو الرسم، حيث تحتوي طبقة المحول الرقمي في هاتفك على وظيفة واحدة فقط، وهي تتبع مكان طرف قلم S Pen، ولا يحتاج القلم إلى لمس الشاشة حتى يحدث هذا، وهو أمر مهم لأن إجراء اللمس هو ما يدفع البرنامج إلى الكتابة أو الرسم على الشاشة. كما تعرف الشاشة مكان ملامسة القلم وتتتبع تحركاته والقلم نفسه يخبر البرنامج أنه يرسم خطاً، فيرسم البرنامج الخط على شاشتك وسترى ما ترسمه أو تكتبه أثناء حدوثه.

وهذا هو السبب في أن قلم S Pen أو Apple Pencil أو Pixel Pen أو Surface Pen يعمل بشكل أفضل بكثير من القلم العادي.

أضاف هاتف Note 9 بعض الوظائف الجديدة من خلال S Pen عن طريق إقرانه عبر البلوتوث، واستمرت هذه المزايا حتى Note 20، حيث يمكنك استخدام الزر الجانبي لالتقاط صورة أو تقديم مجموعة شرائح أو تشغيل ما يحلم به المطور. ولكن هذا لا يتغير أو يتعارض مع الطريقة التي يعمل بها قلم SPen للرسم على الشاشة. بل فقط يجعله أفضل.





