من المتوقع أن تطرح مايكروسوفت تحديث شهر أكتوبر 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار Windows 20H2 – تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة، ومع ذلك نظرًا إلى أن التحديث قد أصبح نهائيًا بالفعل فيمكنك تنزيله الآن باستخدام برنامج (Windows Insider).

إليك كيفية تثبيت تحديث شهر أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 قبل إطلاقه رسميًا:

صُمم برنامج (Windows Insider ) لتوفير إصدارات تحديث ويندوز 10 باكرًا عن طريق توفر ثلاثة مستويات من الجاهزية، هي: قناة المطورين (Dev Channel)، وقناة الإصدار التجريبي (Beta Channel)، وقناة (معاينة الإصدار) Release Preview Channel، حيث تسمح هذه القنوات للمطورين والمستخدمين المتحمسين باختبار الميزات الجديدة في إصدار نظام التشغيل قبل إطلاقه رسميًا وإرسال تعليقاتهم إلى مايكروسوفت لتحسين التجربة.

ومن ثم إذا كنت مطورًا أو مستخدمًا متحمسًا لرؤية الميزات الجديدة في تحديث ويندوز 10 القادم قبل الآخرين، فيمكنك الحصول عليها بسهولة ولكن أولًا يجب عليك الانضمام إلى برنامج (Windows Insider Program) حتى تتمكن من تثبيت التحديث في حاسوبك.

وتذكر إذا قمت بتنزيل التحديث مستخدمًا (قناة معاينة الإصدار) Release Preview Channel فأنت تقوم من الناحية الفنية بتنزيل الإصدار النهائي، ومع ذلك، نظرًا إلى أن القناة تهدف إلى اكتشاف المشكلات قبل إطلاق الإصدار النهائي فمن المتوقع أن تواجه مشكلات غير متوقعة في الأداء.

لذا نوصي بإنشاء نسخة احتياطية مؤقتة من بيانات حاسوبك قبل المتابعة كإجراء احترازي، ومن ثم اتبع الخطوات التالية للانضمام للبرنامج وتثبيت تحديث ويندوز 10 في حاسوبك قبل إصداره الرسمي.

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.



في الجهة اليسرى من النافذةـ اضغط على خيار (Windows Insider Program).

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (البدء) Get started.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (ربط حساب) Link an account.

حدد حساب مايكروسوفت الخاص بك من القائمة، ثم اضغط على خيار (المتابعة) Continue.

ضمن قسم (Pick your Insider settings)، حدد خيار (قناة معاينة الإصدار) Release Preview Channel.

اضغط على خيار (تأكيد) Confirm، ثم اضغط عليه مرة أخرى للموافقة على الشروط.

اضغط على خيار (إعادة التشغيل الآن) Restart now.

بمجرد فتح الحاسوب بعد إعادة التشغيل، اتبع الخطوات التالية لتثبيت تحديث ويندوز 10 لشهر أكتوبر 2020:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.



اضغط على خيار (تحديث ويندوز) Windows Update، ثم اضغط على خيار (التحقق من وجود تحديثات) Check for updates.

اضغط على (خيار التنزيل والتثبيت) Download and install.

بمجرد الانتهاء، اضغط على خيار (إعادة التشغيل الآن) Restart now.

بمجرد إكمال الخطوات السابقة، سيُثبت تحديث شهر أكتوبر 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10 في حاسوبك، وإذا كنت تستخدم بالفعل تحديث مايو 2020، فستستغرق عملية التثبيت بضع دقائق فقط.





