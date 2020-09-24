كيفية إضافة حسابات بريد أو تعديلها في نظام التشغيل iOS 14

يأتي إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 من آبل بمجموعة من الميزات والتغييرات الجديدة والمثيرة، ولكن هناك أيضًا بعض التغييرات التي قد تفاجئك، من ضمنها إعادة تسمية القسم الخاص بإضافة الحسابات وإدارتها، فبدلًا من العثور عليها ضمن قسم (كلمات المرور والحسابات) Passwords & Accounts ستجدها الآن تُسمى فقط (كلمات المرور) Passwords في تطبيق الإعدادات في هاتفك.

إليك كيفية إضافة حسابات بريد إلكتروني أو تعديلها في إصدار نظام التشغيل iOS 14:

في المرة الأولى ربما ستجد أن الأمر معقدًا بعض الشيء وأنت تبحث عن حساباتك لتعديلها أو حذفها، ولكن بمجرد الاعتياد على الخطوات سيصبح الأمر سهلًا للغاية، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اسحب للأسفل واضغط على التطبيق الذي تريد تعديله، مثل: البريد أو جهات الاتصال أو التقويم أو الملاحظات أو التذكيرات.

اضغط على خيار (الحسابات) Accounts.

سيظهر لك خيار (إضافة حساب) Add Account، أو اختر حسابًا موجودًا سابقًا.

استخدم مفاتيح التبديل لتعديل التطبيقات التي يعمل بها حسابك أو حذفها بالضغط على خيار (حذف الحساب) Delete Account.

كما يمكنك إضافة حساب أو تعديله أو إزالته في القسم نفسه.

الجدير بالذكر أن شركة آبل طرحت النسخة النهائية من إصدار نظام التشغيل iOS 14 خلال الأسبوع الماضي، ويمكنك الآن تحديث هاتف آيفون الخاص بك إلى الإصدار الجديد، ولكن قبل القيام بذلك يجب عليك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الهاتف قبل الانتقال إلى إصدار نظام التشغيل iOS 14 حتى إذا حُذفت بياناتك عن طريق الخطأ فستتمكن من استعادتها من النسخة الاحتياطية.

ولحفظ نسخة احتياطية من هاتفك في (آي كلاود) iCloud اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على (معرف آبل) Apple ID الخاص بك ثم اختر (آي كلاود) iCloud.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup، ثم اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي الآن) Backup Now.

بمجرد نسخ البيانات الموجودة في هاتف آيفون احتياطيًا، يمكن التحديث إلى إصدار نظام التشغيل iOS 14 مباشرة، ولكن قبل القيام بذلك، تأكد من وجود مساحة تخزين فارغة في هاتفك، وأن بطارية هاتفك مشحونة بالكامل، أو قم بتوصيله بمصدر الشحن، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث النظام) Software Update.





