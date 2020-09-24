فيفو تعلن عن هاتف Vivo V20 SE

أعلنت شركة فيفو اليوم الخميس عن هاتفها الذكي (فيفو في20 إس إي) Vivo V20 SE الذي ينضم إلى هاتفي (فيفو في20) Vivo V20، و(فيفو في20 برو) Vivo V20 Pro اللذين أُعلن عنهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ويأتي هاتف Vivo V20 SE ليكون أرخص الهواتف الثلاثة سعرًا، وهو يقدم مواصفات أقل مقارنةً بالهاتفين الآخرين.

ومع أن الهاتف من الفئة المنخفضة، إلا أنه يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي حساسًا لبصمات الأصابع، كما أنها تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف – الذي يأتي بجسم من البلاستيك، ويأتي بسماكة 7.83 ملم، ويزن 171 جرامًا – هناك ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي Vivo V20 SE معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 665) Snapdragon 655 من شركة كوالكوم الأمريكية، كما أنه يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,100 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط، وحسب ما تقول الشركة، فإن الهاتف يُشحن بنسبة 62 في المئة في غضون 30 دقيقة فقط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويأتي هاتف Vivo V20 SE باللونين الأسود، والأبيض المتدرج. وسيتوفر بسعر يعادل 287 دولارًا أمريكيًا، وسيُعلن عن موعد طرحه في السوق قريبًا.

يُشار إلى أن هاتف Vivo V20 Pro شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل. وتحتوي الشاشة قطعًا للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 44 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.0، وبدقة 8 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.28.

ومع أن شركة فيفو كشفت عن هاتف V20، إلا أنها لم تعلن عن مواصفاته كاملةً، ولكنها ذكرت أنه يحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 720جي) Snapdragon 720G، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا.





