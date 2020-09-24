خرائط جوجل تساعدك في معرفة مدى انتشار كورونا في منطقتك

تضيف جوجل أداة أخرى لمساعدتنا في البقاء بأمان وسط جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن ميزة جديدة في خرائط جوجل وهي عبارة عن طبقة تعرض المعلومات عن الحالات المصابة بفيروس كورونا (COVID-19) في منطقة معينة.

للتحقق من الميزة فقط افتح خرائط جوجل وانقر على زر الطبقات في أعلى الزاوية اليمنى، ثم انقر فوق معلومات فيروس كورونا (COVID-19)، ولاحظ أن الميزة يتم طرحها تدريجيًا، لذا فقد لا تكون متاحة لك بعد.

ستعرض طبقة المعلومات الجديدة هذه متوسط ​​سبعة أيام لحالات فيروس كورونا (COVID-19) الجديدة لكل 100000 شخص في المنطقة التي تنظر إليها، بالإضافة إلى تسمية تشير إلى ما إذا كانت الحالات تتجه لأعلى أو لأسفل. كما ستظهر أيضًا المناطق التي فيها الكثير من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا (COVID-19) باللون الأحمر مقارنة بالمناطق المجاورة.

تقول شركة جوجل إن الميزة الجديدة ستكون مرئية على مستوى العالم أي في جميع الدول التي تتوفر فيها خرائط جوجل والبالغ عددها 220 دولة، وسيتم عرض البيانات الأكثر الدقة في هذه الميزة الجديدة، مثل الحالات على مستوى الولاية والمقاطعة والمدينة، حيثما كان ذلك متاحًا.

تقول شركة جوجل إن البيانات المستخدمة في طبقة المعلومات الجديدة تأتي من عدة مصادر موثوقة، بما في ذلك (Johns Hopkins)، و(New York Times)، و(Wikipedia)، والتي بدورها تحصل على بياناتها من منظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة الحكومية، فضلاً عن الصحة المحلية والوكالات والمستشفيات.

الجدير بالذكر أن جوجل في العديد من المدن ستعرض مستويات حركة المرور الحالية باستخدام نظام مرمز بالألوان – يمثل اللون الأخضر حركة المرور الخفيفة والأصفر الحركة المتوسطة​ والبرتقالي الحركة الكثيفة، أما اللون الأحمر فيمثل مستويات شديدة الازدحام من حركة المرور. بينما سترى حركة المرور على طول الطريق مخططة تلقائيًا عندما تقوم برحلة بالسيارة إلى وجهة معينة، فإن هذا الرمز اللوني لا يمتد إلى الشوارع غير الموجودة على مسارك، ولكن هناك تراكب متاح في خرائط جوجل يتيح رؤية مستويات حركة المرور هذه في كل مكان. لذلك يمكنك التحقق من حركة المرور في تطبيق خرائط جوجل باستخدام الهواتف الذكية من خلال الاطلاع على الموضوع المخصص من هنا.





