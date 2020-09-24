تطبيقات مدفوعة لهواتف أندرويد وهواتف آيفون يمكنك الحصول عليها مجانًا

يمكنك تنزيل التطبيقات المدفوعة لهواتف أندرويد من متجر جوجل بلاي ولهواتف آيفون من متجر آب ستور بشكل مجاني الآن ولفترة محدودة، في وقت نشر هذه القائمة، تكون جميع التطبيقات المدرجة متاحة مجانًا، لذا فإن الأمر يستحق أن تكون سريعًا، لأنه من غير المعروف متى ستعود هذه التطبيقات مدفوعة مرة أخرى.

تطبيقات أندرويد:

Aveyond 3-1 Lord of Twilight: هي لعبة تقمص الأدوار وتبدو شبيهة للغاية (بأسطورة زيلدا).

Peppa: Fun in the amusement park: هذه اللعبة التعليمية للأطفال حتى سن الخامسة لطيفة للغاية ومصممة بشكل متقن وتتوفر من وقت لآخر مجانًا في متاجر التطبيقات.

RowRow: تم تقديم لعبة الألغاز هذه بالفعل في قائمة التطبيقات الخاصة بنا للتطبيقات المجانية قبل بضعة أسابيع، والآن هي متاحة مجانًا مرة أخرى لمستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل بلاي.

Buggy Backup Pro: هذا مدير تطبيقات كامل المزايا يوفر وظائف نسخ احتياطي واستعادة متقدمة، كما يتيح أيضًا النسخ الاحتياطي إلى بطاقة SD.

Todo Tasks Reminder Pro + Widget: أداة تفاعلية لهاتف أندرويد الذكي لإدارة مهامك بسهولة، حيث يمكنك إدخال مهام متكررة والتفاعل مع القوائم مباشرة في الأداة وغير ذلك الكثير.

80s Music Radio Pro: يتيح هذا التطبيق لمستخدمي أندرويد الحصول على الكثير من محطات الراديو بأنواع مختلفة من الموسيقى مثل: موسيقى البوب ​​والروك والعصر الجديد والأغاني الناجحة من الثمانينيات.

تطبيقات آيفون:

Worry-eater Dada Land: إن هذه اللعبة متاحة مجانًا لأول مرة، وتعمل بدون إعلانات مزعجة أو عمليات شراء داخل التطبيق وهي جذابة حقًا في التصميم ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيلها الآن مجانًا.

Cytus II: تم تصميم اللعبة بشكل لطيف وتتضمن قصة لطيفة أيضًا.

Timity – The Time Calculator: بالنسبة للأشخاص الذين يكرهون عملهم، هذا هو التطبيق الصحيح تمامًا: حيث تُظهر حاسبة الوقت عدد الثواني المتبقية حتى التقاعد، لكن بالطبع هذا مجرد مثال، ولكن يمكنك ضبط جميع أنواع المؤقتات مع التطبيق ومشاهدة الوقت يمر من خلال هاتف آيفون.

هذا ما توصلنا إليه اليوم من التطبيقات المدفوعة والتي أصبحت مجانية لفترة محدودة، اغتنم الفرصة واحصل على هذه التطبيقات بالسرعة القصوى.





